El Canijo: "Yo tomo siete pastillas al día... y la octava es Cádiz, que lo sana todo"

Cinco años y mil batallas ganadas después, Antonio Pedro Serrano 'El Canijo' volvía a pisar las tablas del Falla con su chirigota. No ha sido fácil este regreso desde que sufriera un ictus en el año 2020, pero ha conseguido regresar no sin antes sufrir un largo proceso de rehabilitación. Cinco años esperando para esto "y preparándome, perdiendo kilos, cuidando la salud... yo tomo siete pastillas al día. Y la octava es Cádiz, que lo sana todo".

Tras la actuación de 'Los muchachos del congelao', El Canijo se mostraba exultante tras otra prueba de vida superada. "El día que me dio el ictus le dije a mi ex mujer: 'Si me muero, dile a Cádiz que la quiero'. Tenía claro que tenía que volver a las tablas. Esto es mi vida. He estado colaborando para otras agrupaciones, pero esto es otra cosa. Mi chirigota. Con mis niños, mi Rubén, mi David, mi Dani Mota... y los que no han salido pero han estado hoy conmigo. Mi familia carnavalesca", comentaba en los pasillos del exterior del escenario.

Decía estar feliz, además, "por el grupo, sobre todo por muchos jóvenes que no habían vivido un día así. Ha sido muy bonito. Me esperaba llegar a teatro y sentir este cariño, pero yo qué sé... ha superado mis expectativas".

Vuelve El Canijo un año en el que la competencia en chirigotas será tremenda. "Pues sí, se debería haber quedado en casita el Yuyu (risas) y algunos más. Y Kike Remolino. A sus padres le dije el otro día que se debería haber quedado en comparsas. Y echo de menos a Vera Luque, por supuesto. Ojalá vuelva cuando sus condiciones personales se lo permitan", porque lo queremos un montón.

Le ha costado mucho hacer esta chirigota. "No, porque soy yo. Un divorciado que se ha dado cuenta de que ha hecho muchas cosas mal". ¿Una autobiografía?: "Es una catarsis. En realidad cuando escribo me miro mucho lo que tengo guardado. Y lo que yo veo que sirve para compartirlo con mucha gente, pues lo saco. Hablo de los divorciados y de todas esas cosas que los hombres podemos hacer mejor y no lo hacemos".

Rubén Navarro, uno de los históricos: "No queríamos exponer al Canijo a algo que él no pudiera hacer"

Rubén Navarro, uno de los históricos de esta chirigota, encargado de la afinación de la misma, decía tras cantar que "ha sido todo muy especial. Ya no el ratito que hemos echado, que para mí ha salido bordado, sino los dos o tres días antes, esa vida que te da concursar y salir en el Falla... no hay nada que se pueda comparar. Los nervios, la ilusión... espectacular".

Cinco años de espera provocada por la salud del autor, El Canijo. "Lo veíamos escribiendo, pero no como para salir por derecho. Él ha trabajado mucho, eh, con su fisio. Pero este año ha cuadrado la idea y que él estaba mejor. No queríamos exponerlo a algo que no pudiera hacer. Hoy ha disfrutado como un niño chico", expuso.

Sobre la competencia en la modalidad admitió que es "a la vez una putada y una alegría (risas). Pero al final me quedo con que la modalidad va a estar muy bien. Este año el que gane es ganar la Champions".