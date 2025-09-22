Cádiz y sus carnavales a la romana

Ahora que el espíritu del pasado romano de la ciudad impregna Cádiz recordamos la influencia que aquel imperio de 500 años ha tenido en el Carnaval, en el que han sido muchas las agrupaciones oficiales que han tocado este tema, principalmente desde que la fiesta abrazó a la democracia en 1977.

Antes de eso, encontramos una chirigota llamada 'Los gladiadores' en 1959, original de Manuel González. Y cuatro años más tarde, en 1963, el coro de San Fernando 'Los centuriones romanos', de José Ramos Borrero 'Requeté', primer premio provincial.

El coro de San Fernando 'Los centuriones romanos', de 1963. / D.C.

Hay que remontarse a 1968 para encontrar una de las más icónicas agrupaciones con temática sobre Roma, del no menos icónico Paco Alba. Ese año, 'El Brujo' creó 'Los senadores romanos', que alcanzó un indiscutible primer premio. Con Pepe el Sopa en el papel de César, la guardia pretoriana del autor conileño la formaban Pepe Martínez Prats, Manolo Moreno, Chatín, Emilio López Prats, Carlos Brihuega, Galán, Pepe el Caja o el Galleguito. "Salve Júpiter y Apolo, Salve César inmortal, sálvate de cualquier modo que está la peseta muy devaluá", decía el estribillo de esta comparsa.

La comparsa 'Los senadores romanos' (1968) con Paco Alba en el centro. / D.C.

En 1974 aparecía el gran Manuel de Agustín 'El Carota' con un cuarteto denominado 'Don Ricardo y sus gladiadores'. Vemos en la imagen al Carota llevando la caja. A su lado, El Sopa con un gran peluche. Con la espada, el recordado Pepón de Cádiz. Ese año los cuartetos sufrieron un varapalo por parte de la Comisión de Fiestas, que decidió apartar a la modalidad del concurso “porque se trata de mantener lo típicamente de nuestros carnavales: coros, comparsas y chirigotas”.

Cuarteto de 1974 'Don Ricardo y sus gladiadores'. / D.C.

El Carnaval democrático trajo muchos guiños a Roma. Entre ellos el del gran Peña de Cádiz, que bordó en el cuarteto 'Grandes relatos' el papel del emperador Claudio, una parodia de la serie televisiva 'Yo, Claudio', basada en el libro de Robert Graves. El Peña remedaba los defectos físicos del personaje televisivo.

El Peña, primero por la izquierda, representando al emperador Claudio en el cuarteto 'Grandes relatos' (1981) / Kiki

Diego Caraballo trajo desde El Puerto de Santa María en 1982 la comparsa 'Los romanos en Cádiz'. Su estribillo decía: "Ave Gaditanos. Papelillos por aquí, ji, ji, ji, serpentinas por allá, ja, ja, ja. No te escondas que te vi, no te ofendas si te dan. No te escondas ni te ofendas porque todo es Carnaval".

La comparsa portuense de Diego Caraballo 'Los romanos en Cádiz' (1982). / D.C.

Un año después, una chirigota sevillana sacó a escena al dios romano del vino y a sus acompañantes. La agrupación se llamaba 'El dios Baco y los que formaron el taco' y supuso el debut en el Concurso del Falla de Antonio Pedro Serrano 'El Canijo'. También salía José Francisco Narros, actualmente en la chirigota del Yuyu. Ese mismo año salió en Cádiz la chirigota 'A Roma por too', que si bien el disfraz no era romano, la cosa iba de bárbaros que querían asaltar la capital el imperio.

La chirigota sevillana 'El dios Baco y los que formaron el taco' (1983). / Colección de J.F. Narros

Dos carnavales después, en 1985, Agustín González 'Chimenea' se sacaba de la manga 'Los alcauciles romanos', jugando con su querencia habitual por la gastronomía. Y el mismo 1985, otra chirigota de la capital se acordó de Roma con 'Julio Percha y los vagos romanos'.

Hubo que esperar a 1988 para encontrar a una de las agrupaciones más destacadas de cuantas han llevado al Falla la temática romana. Se trataba del coro 'Quo Cádix', que fue primer premio, de Eduardo Bablé, Salvador Longobardo y Kiko Zamora.

El coro 'Quo Cadix', primer premio de 1988. / D.C.

1989 fue otro año con guiño romano, el de la chirigota 'Los romanos del ese y del omo'. Iban todos de blanco (por el detergente ESE) y parodiando a la escolta romana de la cofradía del Ecce-Homo.

En 1998 Juan Carlos Aragón llevaba al COAC una estupenda chirigota dirigida por Vicente Lázaro 'Lali' y con El Libi a la cabeza. 'Las ruinas romanas de Cádiz' dejaba algunas letras para la historia, como el pasodoble al norte y al sur. El estribillo se recordará siempre: "Ave, Cádiz, que llegan los romanos, Ave, picha, a vé si conviamos".

Bocu, Figueroa y Ángel Gago fueron ese mismo año el trío 'Se dan clases de latín, precio a convenir', con autoría de José Manuel Valdés. Fue segundo premio y en su estribillo se decía que "...déjate de rollos Agustín, que aquí la gente sabe latín".

El cuarteto 'Se dan clases de latín, precio a convenir', de 1998. / D.C.

De Chiclana llegaba al Falla en 2001 la chirigota 'Escuela de gladiadores' y tres años después de nuevo un grupo 'romano' alcanzaba la gran final del Concurso. Era la comparsa 'Gaditanos', de Luis Rivero, sexto premio.

La comparsa 'Gaditanos' (2004) en la plaza de Fragela ante el Falla. / Julio González

Al año siguiente, 2005, la chirigota de Sánchez Reyes, Carapalo y Juan Carlos Aragón, dirigida por El Petra, 'Golfus de Roma', se atrevía con una parodia de la película del mismo nombre dirigida por Richard Lester en 1966. Esta agrupación alcanzó el quinto puesto en la final del COAC.

La chirigota de 2005 'Golfus de Roma'. / Kiki

2007 trajo de nuevo al Falla un tipo de gladiadores, aunque más caleteros que romanos. 'Los gladiadores de La Caleta', dirigida por Manolín Gálvez, fue tercer premio, con repertorio de Carapalo, Antonio Rivas y Mario Rodríguez. Romano fue también el tipo del coro isleño 'El coliseo' en 2010, de 'Un cuarteto para la historia' (en su actuación de cuartos de final) en 2011, con Gago y compañía, de la comparsa portuense 'Los del piso de abajo' también en 2011, de la comparsa de Cádiz 'Los del coliseo' en 2012 (de Taka y Falu Valero) y del coro sevillano 'La centuria' en 2018.

'La chirigota del Lazio' (2023). / D.C.

Cierran el amplio listado tres agrupaciones del mismo año: 2023. Coincidieron en la temática romana tres grupos de los punteros. Así, José Mari Barranco 'El Lacio' sacó 'La chirigota del Lazio', jugando con su mote y con el nombre de la región italiana cuya capital es Roma. El coro de Los Niños hizo lo propio con 'Aquí no se rinde nadie' y el cuarteto de Gago fue 'Escuela taller de gladiadores El Pópulo', primer premio. Gago, por cierto, ha vestido disfraces relacionados con Roma en tres cuartetos distintos.

El coro 'Aquí no se rinde nadie' (2023). / Jesús Marín

Han sido muchas las agrupaciones que han homenajeado al imperio romano y vendrán, a buen seguro, muchas más, pues tan glorioso pasado en la ciudad nunca cae en saco roto.