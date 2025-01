Brenda García y Miriam Ballesteros ('Las ratas'): "Salir con Jesús Bienvenido era impensable, es el sueño de todo carnavalero"

Cádiz/Para Miriam Ballesteros y Brenda García lo vivido esta noche de miércoles sobre las tablas del Gran Teatro Falla ha sido el fiel reflejo de lo experimentado en unos "intensos pero muy bonitos ensayos" en los que, junto a Jesús Bienvenido y el resto de sus compañeros de agrupación, han dado vida a 'Las ratas'. "Salir con Jesús era impensable, es el sueño de todo carnavalero", comenta la también corista conocida en el mundo del Carnaval como la Loba, casi al tiempo que su inseparable compañera artística refrenda: "Hemos puesto un pie en el escenario y le he dicho, Miriam, esto es surrealista, no me puedo creer que estemos aquí las dos".

Y es que, aunque la participación de la mujer en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas es cada vez más mayoritaria, la presencia femenina en las formacioines de elite, sin embargo, apenas es significativa. Y seguimos sumando. Porque no hablamos de cualquier propuesta, sino la comparsa con la que Jesús Bienvenido ha regresado a la competición tras ocho años de ausencia.

"Mira, yo no quiero generalizar, porque no me gusta hablar de este tema, pero yo lo que me siento es afortunada por estar aquí y, ojalá, otros autores como él se lancen a la piscina y escriban para un grupo entero de mujeres o para grupos mixtos. Pero yo, por mí, lo que te puedo decir es que estoy muy feliz", reflexiona Miriam Ballesteros. "Es que lo que hay que conseguir es esto, igualdad, que haya comparsas con dos mujeres y 13 hombres, guay; que son 13 mujeres y dos hombres, pues también guay, eso es lo que tenemos que conseguir porque es que es muy bonito cómo empastan las voces, aquí se ha visto", defiende Brenda García.

Un trabajo, el de la integración de las gargantas, tan amable "como el ambiente en los ensayos". "Mira yo aprovecho y desde aquí quiero darles las gracias a mi comparsa por lo bien que nos han acogido. Ha sido muy fácil, es un grupo que te da mucha libertad para que tú opines y expongas tu idea, y nosotras, que somos muy trabajadoras y muy fatigas, traíamos de casa cosas y luego encajaban muy bien. Así que estoy súper contenta de estar donde estoy", agradece Brenda García que ya había tenido la oportunidad de compartir "muchos momentos bonitos con Miriam" porque, "gracias a dios, la música nos lo permite", pero que ha experimentado en esta noche con 'Las ratas' "una sensación muy diferente a todo lo demás".

Una emoción que tiene su origen en una llamada "a mediados de diciembre". "Nos tanteó José Helmo, fíjate qué fecha, yo en plenos villancicos y Miriam, que ya salía con el coro. Pero lo hablamos". La resolución fue que Miriam no dejaría a su agrupación "pero que tampoco podía dejar pasar esta oportunidad, esta vivencia tan bonita". "Yo le decía, aunque estés muerta, aunque te tengas que aprender dos repertorios, vamos a darle para adelante", ríe la mujer que fue Diosa del Carnaval en el año 2007.

Y eso hizo la hija del chirigotero José Luis Ballesteros Love, repartir su semana de ensayos, "porque coincidían a la misma hora; así que tres días para el coro y el resto para la comparsa, y te aseguro que a ningún ensayo me ha costado ir".

Y con esa misma disposición, con esa misma energía y alegría han pisado las tablas en la séptima sesión preliminar Miriam Ballesteros y Brenda García. Poderosas, imponentes, cantando por derecho, a la verita de los costados de Jesús Bienvenido. Exultantes.