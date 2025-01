El Bizcocho ('Los hermanos del Buen Fin'): "Los pases del Concurso son mentira"

Muy "contento" con "el mensaje" que quieren transmitir porque en él está "la verdad", Antonio Álvarez Bizcocho sale de las tablas del Falla todavía metido en el tipo de 'Los hermanos del Buen Fin', la chirigota con la que este año quieren llegar a lo más alto del COAC 2025 aunque "los pases de este Concurso son mentira", bromea.

Porque mentira es "toda esta sociedad" para la secta con la que se presentan este año los chirigoteros sevillanos al certamen gaditano que ha estado abierto a ser captado por esta organización. "Estoy muy contento, me lo he pasado muy bien, que era lo que buscábamos, que fuese algo muy dinámico, que nos pudiésemos mover mucho, saltar y brincar, que es lo que venimos haciendo en las actuaciones yendo de músico del Titanic. Así que nos dijiemos, vamos a potenciar esto y vamos a disfrutar del cachondeo en escena", dice referenciando a su agrupación del pasado año, 'La última y nos vamos'.

Con todo, El Bizcocho piensa que "hace falta todavía algún congreso mundial más, más charlas, para que cale el mensaje que queremos transmitir con nuestra organización", porque no saben lo que les deparará el futuro en el Concurso pero de lo que están seguros "es que nosotros estamos en la verdad ahora mismo" pero, claro, se tienen que mover "en este mundo de mortales y plebeyos", sigue con la chanza del tipo inspirado estéticamente "en cuando los Beatles se fueron a hacerse hinduístas".

Una secta, digo una comunidad, con la que el sevillano sigue tonteando con la idea de la desaparición final. ¿Pero a usted qué le pasa con la muerte, Antonio? "Pues no lo sé, yo creo que a lo mejor le tengo mucho miedo y me sale de esa manera el plantarle cara, con risa y eso. Miedo, me refiero, a que como que me lo estoy pasando tan bien en vida que le huyo a la muerte y lo plasmo así. Y también que me gusta, crear una tensión y un morbo en el público", reflexiona.