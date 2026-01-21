Me van a perdonar pero hoy no tengo ganas de chufleo. Saben que intento sacarles una sonrisa cada día dándole caña a Don Carnal y sus devotos, pero hoy no. Es más, voy a reconocer la buena decisión de los carnavaleros a la hora de suspender la sesión del pasado lunes en un gesto que les honra. No era momento de coplas y chanzas. Yo me temí que nada les pararía, que seguirían cantando y presumiendo de que el Carnaval de Cádiz está antes que nada, pero no, se impuso la cordura. No sé si tuvo algo que ver Brunito o la Niña del Abrigo Rosa, pero el caso es que el Falla cerró sus puertas. Ojalá el COAC desapareciera para siempre, pero no por un motivo tan triste como el que provocó la suspensión. Hoy saco bandera blanca. Vengo pacífica. Quiero aplaudir una decisión de mis rivales. Para que vean que hasta una tiene su corazoncito. Eso sí, ya puestos, podrían haber cancelado el Concurso los tres días de luto que se han decretado en todo el país y guardarse sus coplillas para más adelante, pero bueno, el gesto del lunes se agradece. Como el respetuoso minuto de silencio que guardó el público asistente al teatro anoche. Eso sí, no se confíen. Hoy me he ablandado porque no es para menos, porque la tragedia sobrepasa al humor y hasta la guerra con el señor de las carnestolendas pero a partir de mañana me volverán a tener en la trinchera de en frente cantándole las cuarenta.