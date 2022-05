Seis bailaoras para marcar los pasos del nuevo Concurso de Tanguillos de Cádiz

Después de 42 años con un reglamento inamovible, el Concurso Oficial de Bailes por Tanguillos Carnavalescos de Cádiz comienza a dar pasos hacia un nuevo escenario más acorde al siglo XXI y "a la categoría que merece" un certamen que este año cumple su XLII edición. Una nueva coreografía, nuevos movimientos para las bases del concurso municipal, que han sido ideados por seis gaditanas, bailaoras y maestras, que han trabajado codo a codo con la concejalía de Cultura y Fiestas para sacar adelante la renovada normativa.

"Estefanía Díaz, Oliva Cordero, Carmen Guerrero, Lydia Cabello, Ana González y yo, claro", enumera la intérprete Lydia Diánez que junto a sus compañeras se ha puesto manos a la obra para conseguir transformar las bases que "todavía" se mantenían "desde la época de Manuel González Piñero como concejal de Fiestas, hablamos de 1980", recuerda la artista "muy contenta" con "la capacidad de escucha del Ayuntamiento" que ha tenido en cuenta "nuestras propuestas".

Un camino que comenzó, como casi todo lo que llega a buen puerto, con una reivindicación. "Cuando el Ayuntamiento anunció que iba a hacer aquellas galas famosas con cada especialidad del Carnaval me di cuenta de que no se había incluido al tanguillo. Entonces llamé a mi compañera Oliva Cordero y también estuvo de acuerdo en que eso no podía ser y empezamos a movernos", rememora Diánez que recuerda cómo emprendieron una campaña de dignificación del Concurso de Tanguillos "con una recogida de firmas, con la implicación de las escuelas de baile y con vídeos también de los artistas, de buena parte de los de Cádiz y de otras localidades, como por ejemplo, Antonio Canales, todos unidos para reclamar más visibilidad para el baile", relata.

Quizás fruto de esa mayor visibilidad, cuando el Ayuntamiento decide convocar los foros para organizar el especial Carnaval de este 2022, no se olvidó del Concurso de Tanguillos y el Concurso de Tanguillo respondió. "Como considerábamos que las bases, redactadas en 1980, estaban obsoletas y fuera de lugar, el grupo fuerte que nos quedamos, el de esta seis bailaoras y maestras, empezamos a trabajar en las nuevas bases, las consensuamos entre todas a través de emails, llamadas telefónicas, whatsapp, porque con el covid no nos podíamos ver prácticamente, y se las presentamos a la concejala de Cultura y su equipo", explica la representante de este grupo que sólo encontró "comprensión y atención" desde el Consistorio gaditano.

Principales cambios

Entre los cambios más significativos del Concurso de Tanguillos, es su marco de celebración que en los últimos años ha tenido lugar en la Sala Momart, "una discoteca que se ha portado muy bien con el certamen pero quizás demasiado fría para los abuelos y abuelas, que son muchos los que vienen a ver a sus niños", reflexiona Diánez que, dice, aunque querían "todo el certamen en el Falla" han conseguido "tres días de preliminares en el Castillo de Santa Catalina y la final en el Gran Teatro Falla". "Pero yo, al menos, soy muy martillo pilón y, por mi parte, para el año que viene voy a seguir insistiendo en hacer todo el concurso en el Falla, que ya serán fechas para no estar al aire libre", ríe la artista.

Otros cambios notables que recogen las nuevas bases son la entrada a competición de la categoría alevín, "que antes sólo hacían una muestra", la introducción de requisitos como la elegancia en la interpretación, la ejecución de pasos típicos del tanguillo y bailar con la música "del Tango de Cádiz o Tango Carnavalesco, ajustándose a pasos y compás", el aumento de la dotación económica de los premios, "que antes no daba ni para el encaje", ríe la bailaora, y que la rondalla cuente con un cantaor también con cargo municipal, "pues antes la rondalla la ponía el Ayuntamiento pero si querías un cantaor se lo tenía que pagar el participante", detalla.

Además, estas seis mujeres que han puesto voz al sentir del Concurso de Tanguillos también se han ocupado de crear, por su cuenta, dos nuevos premios para el certamen con el objetivo de "potenciar el vestuario", "que el traje de piconera no se pierda y el de mariscaor, en condiciones, tampoco". Así, estas gaditanas han conseguido varios esponsor (Patatas FranJosé, Copistería San Rafael y El Trastero de Quique) que patrocinan dos premios, "con un dinerito curioso, regalo, trofeo y diploma", para los mejores trajes de piconera y mariscaora. Dos distinciones que han aprovechado para rendir homenaje "a las dos mujeres que en los años 80 sacaron adelante el folklore de Cádiz, Margarita Gallo, fundadora de Andalucia 2, y Paca Briceño", rotulando estos nuevos galardones con sus nombres.

También, adelanta Diánez, los nombres de Margarita Gallo y Paca Briceño recibirán un tributo durante la Gran Final del Concurso de Baile por Tanguillos en el Gran Teatro Falla. "Soy de las que opino que, además de enseñar a bailar, hay que enseñar por qué se baile y de dónde viene. Así que vamos a hacer un pequeño vídeo explicando la labor que hicieron estas dos mujeres y que gracias a ellas estamos nosotras aquí hoy", reconoce la bailaora sobre un acto donde estarán presentes "las familias Margara y Paca" porque ellas "se lo merecen" y "lucharon desde el principio por nuestro baile".

Un certamen con muy buena salud

Según Lydia Diánez, la participación en los últimos años en el Concurso de Tanguillos es "muy buena" y siempre "supera las expectativas". "Además -recuerda- como este certamen es provincial vienen muchas escuelas no sólo de la Bahía, también de Conil, de Barbate, de diferentes localidades".

El plazo para inscribirse en esta XLII edición del Concurso Oficial de Bailes por Tanguillos Carnavalescos de Cádiz, que se celebrará entre los días 7 y el 9 de junio en el Castillo de Santa Catalina (preliminar) y el 11 de junio (Gran Teatro Falla), está abierto desde el 3 de mayo y será accesible hasta el próximo día 18 del mismo mes. La inscripción se realizará en la oficina de la Delegación de Cultura y Fiestas, sita en el Paseo de Carlos III (Edificio ECCO), en horario de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas.

Este año se divide en cuatro categorías que van desde Alveines (hasta 8 años), Infantiles (de 9 a 12 años), Juveniles (de 13 a 17 años) y adultos (a partir de 18 años) que, a su vez, se subdividen en tres modalidades (solista, parejas y grupos hasta 10 componentes).