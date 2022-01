Fallece la veterana profesora de baile Paca Briceño

Casi 60 años enseñando danza a varias generaciones de gaditanos y conservando y difundiendo el folklore de nuestra tierra por el mundo, la profesora Paca Briceño ha fallecido a la edad de 89 años (en febrero cumplía los 90) dejando un hueco enorme en los corazones de quienes la conocieron.

La veterana docente, que decidió abandonar la docencia en junio de 2014, recibió, de hecho, por su labor la medalla del Trimilenario de la ciudad en el año 2009, entre otros reconocimientos.

La gaditana tuvo una formación autodidacta y ya desde pequeña, en el colegio de la Torre Tavira donde la mandaron a estudiar las Hijas de la Caridad, "enseñaba a las niñas los bailes que yo veía en la Sección Femenina. Ya entonces daba clases, porque me ha gustado de siempre", explicó Francisca Briceño Ramírez a este periódico hace unos años en una extensa entrevista.

"Yo cuando vine a Cádiz -desde Medina cuando su padre falleció de un infarto, aunque antes nació en Conil en 1932- con diez años busqué algún sitio para aprender, pero en el único que había, el Aceitunero, me aburrí a la semana y me fui. Ya luego entré en la Sección Femenina, y al poco tiempo la instructora se puso mala y me pusieron a mí. Yo aprendí enseñando, curiosamente. Y enseño porque me gusta, porque me ha gustado siempre", dejó dicho la artista que consiguió su título de instructora de danza en 1956 y que llegó a montar su academia, Grupo de Danzas Paca Briceño (antes Ciudad de Cádiz), de la que se retiró en 2014 dejando el testigo a Jesús Fuentes.

Además de su gran pasión, la danza, Briceño fue durante 31 años funcionaria del Ayuntamiento e, incluso, presidenta del Club de Funcionarios.

Pero es por su labor en la danza por lo que será recordada esta profesora que se preocupó por conservar y difundir los bailes y trajes tradicionales de toda Andalucía, sobre todo de la provincia de Cádiz, y el estudio de la escuela bolera. Señas de identidad de una docente tan disciplinada como cariñosa, no en vano, su grupo se convirtió casi en una familia puesto que muchos de sus alumnos llevaban después a sus hijos a bailar con Paca.