El Ayuntamiento de Cádiz ofrece las bóvedas de San Carlos para ensayos a la cantera del Carnaval

La Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz ha vuelto a ofrecer los locales de ensayo de las bóvedas de San Carlos a las agrupaciones infantiles y juveniles del Carnaval de Cádiz.

Los grupos interesados deben dirigir una solicitud debidamente cumplimentada y firmada a la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval solicitando la reserva de las bóvedas municipales número 14 y 15, situadas en la calle Honduras del barrio de San Carlos.

La teniente de alcalde de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha asegurado que “tal y como ya hicimos el año pasado, el objetivo es proporcionar a los grupos un lugar adecuado para preparar su participación en el concurso sin tener que preocuparse por encontrar un local”.

Las instalaciones estarán abiertas, de forma general, de lunes a jueves en horario de 17.00 a 21.15 horas. Las agrupaciones podrán solicitar dos tramos horarios: de 17.00 a 19.00 horas o de 19.15 a 21.15 horas. En caso de que dos grupos soliciten el mismo tramo horario, se dará prioridad al primero que lo haya solicitado.