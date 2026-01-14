Aurelio del Real tiene su sello con motivo de la Expofil Carnaval 2026

La Sociedad Filatélica Gaditana ha presentado este miércoles 14 de enero la XXXV Expofil Carnaval 2026, que se podrá visitar desde hasta el próximo 17 de marzo en la Oficina Principal de Correos de Cádiz.

Además, enmarcado en este acto, se ha presentado también el sello que en esta edición está dedicado a la figura del histórico carnavalero Aurelio del Real, autor de comparsas como 'Con gancho', 'Nuestra Andalucía', 'Robots' y 'Navegantes gaditanos', entre otras.

El acto, que ha tenido lugar en la Casa del Carnaval de Cádiz, ha contado con la participación de la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo.