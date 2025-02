Antoñito Molina: "Teníamos que venir con lo mejor porque la modalidad está con un nivelazo..."

Se había quedado el pregonero del Carnaval de Cádiz 2025, el cantante roteño Antoñito Molina, con la espinita de un primer pase en preselección que no les contentó del todo. Por ello, esta vez, tras la actuación en cuartos de final, salía del escenario después de vivir "unas sensaciones muy bonitas". Y es que "el otro día, ay, hubo nervios, y hoy hemos disfrutado de verdad".

La chirigota 'Que sea lo que Dios quiera' comparecía en la segunda fase con algunos cambios en las piezas fijas, principalmente en el estribillo. "El estribillo no gustó. Es verdad que era más callejero, más arriesgado. Lo hemos cambiado después de hacer 73", admitía Molina.

La chirigota quería resarcirse y lo hizo. "En este pase teníamos que ir con lo mejor, porque la cosa en la modalidad está con un nivelazo y sabemos perfectamente que este puede ser el último día que cantemos. Por eso hemos venido con lo mejor, para disfrutarlo. Y ojalá todos los años haya este nivel de chirigotas", apuntó. Y como bien decía "venir a competir intentando cambiar para mejor cosas del primer día creo que es una forma de respetar el concurso y al que paga".

Al finalizar la actuación, el alcalde de Cádiz, Bruno García, bajó a saludar al pregonero. "Me ha felicitado y me ha dicho que nos ha visto disfrutar más que el otro día. Y yo le he dicho que no hace falta que lo jure", dejó caer Antoñito Molina.