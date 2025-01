Antoñito Molina adelanta detalles de su pregón en Cádiz: Canciones inéditas y un pregón del Carnaval que le inspiró

El pregonero del Carnaval de Cádiz, Antoñito Molina, está estrenando esta noche de sábado su palco oficial en el concurso de adultos -ya estuvo un día en la cantera-, disfrutando de una manera muy especial de lo que le gusta de toda la vida, el Carnaval. Y no sólo le gusta, sino, como ha confesado en otras ocasiones ha marcado su vida. "Los amigos que tengo, el trabajo, canto por culpa de esta, mi primera guitarra la compré para sacar el sol de un pasodoble, gracias al Carnaval he cumplido mi sueño", decía muy feliz y con muchas ganas atendiendo a los periodistas junto a su sitio de pregonero.

"De verdad, venía en el coche con mis amigos para acá y decíamos: vamos esto parece una broma. Pero mejor no buscarle más explicaciones y disfrutar de este regalo y este honor", apuntaba. Molina estará este martes además con su chirigota en el COAC 2025, su grupo de amigos, "un día muy especial para mí", y se siente afortunado haberi sido nombrado pregonero "por llevar a Cádiz por bandera y por el momento en la música que estoy viviendo". El roteño ha llenado el Movistar Arena en Madrid, lo hará en Cádiz en el Nuevo Mirandilla el 28 de junio, y seguro que también estará a reventar la plaza de San Antonio el 1 de marzo. "Esto impone más", apuntaba seguro.

Algunos detalles del pregón

Antoñito Molina quiso dejar claro a sus seguidores que no sean de aquí que el pregón de Cádiz no será un concierto suyo. "Me encuentro a gente que me dice en el pregón dedícame este canción y yo le digo no, esto no tiene nada que ver", explicaba en el Teatro Falla esta noche de sábado. El también chirigotero adelantó que el pregón es "una idea bonita, real y contundente de lo que yo siento por Cádiz", donde obviamente habrá música "porque soy músico y Carnaval" y se irá contando una historia como si fuera un actor pregonando.

Además, durante la cita habrá canciones inéditas, "temas que sólo serán de ese día y nunca más", afirmó.

Para confeccionar el anuncio de la fiesta de 2025 Antoñito manifestaba que para inspirarse se ha puesto a ver muchos pregones del Carnaval de Cádiz, "que no había visto nunca" y "vi uno que me dejó claro lo que yo quería hacer", dijo. ¿Y cuál es ese?, le preguntamos. Pero, de momento, eso no lo quiso desvelar.