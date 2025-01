Antoñito Domínguez de 'Las precavidas': "El primer pase el objetivo es que entre la idea y personaje, y estamos satisfechos"

Antoñito y Fermín han salido juntos de su actuación en la chirigota 'Por si acaso... Las precavidas', la última de la noche, con muy buenas sensaciones, "pese a la hora, que ya no somos 'Los desgraciaitos', y aunque nos hemos inscrito dos veces, da igual, cantamos lo últimos", cuentan los autores con resignación.

Una actuación de la que han obtenido lo que pretendían, "pues en el primer pase lo que perseguimos es que entre la idea y el personaje, y entrando como lo ha hecho ya estamos contentos. Ya después empezamos a hacer lo que nos gusta a nosotros", ha puntualizado Antoñito, muy en la misma línea en la que se ha mostrado Fermín: "Despues de todo lo que hemos trabajado, que la gente venga y se te ponga en pie es un reto mas que conseguido".

En cuanto a la siguiente cuestión sobre qué traerán el próximo 6 de febrero, pues como buenas precavidas se han inscrito dos veces llevando hasta el último extremo la interpretación, no sueltan prenda, "venimos, pero disfrazados de dinosaurio", comenta en clave de humor Fermín Coto. Si bien, parece que venir, vienen, y de hecho, tienen que ensayar a tope. Y es que la puesta en escena es una de las grandes bazas de esta agrupación, que ha venido incluso con dos modalidades y música de pasodoble, "para los que le gustan lo clásico y los que no", así que imaginen lo que tienen que montar para traer al teatro el fruto de una segunda inscripción. Un pasodoble, en cuya música se ha implicado en esta ocasión Antonio Domínguez, "este año me he embarcado también en la música del pasodoble, era un reto nuevo, y la verdad es que tenía muchas ganas de soltarlo y nos ha salido bien, ha gustado".