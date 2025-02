Antonio Domínguez ('Por si acaso... las precavidas'): "Estamos en medio de una polémica que no teníamos intención de crear"

Cádiz/Antonio 'Antoñito' Domínguez no quiere "polemizar", ni entrar "a hablar", de todo el ruido generado alrededor de la descalificación de la chirigota 'Las precavidas', la agrupación hermana de esta 'Por si acaso... las precavidas' con la que sí han alcanzado los cuartos de final del COAC 2025. "Estamos en medio de una polémica que no teníamos intención de crear", ha aseverado el autor, junto con Fermín Coto, de la chirigota (las chirigotas) de Puerto Real.

"Yo estoy muy tranquilo, muy contento, hemos venido a disfrutar y lo hemos hecho. Sobre lo demás, pues hemos intentado hacer oídos sordos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor aunque, claro, la iformación te llega. Pero no queremos polemizar, no queremos...", ha explicado el carnavalero que, a pesar de haber realizado un pase con distintas puyas no sólo a la descalificación de 'Las precavidas' sino de diferentes aspectos por los que se critica a su estilo, asegura que no está "enfadado" sino que andaba metido "en el personaje".

"No estoy enfadado, de verdad, lo que sí me da es pena de algunas cosas que escucho porque nosotros lo que hemos hecho es llevar el tipo al extremo. A lo mejor se puede interpretar otra cosa, vale, es respetable, pero nosotros no íbamos por ahí, y entiendo que es Carnaval y el Carnaval está para criticar, lo respeto, pero que no era nuestra intención, sólo hemos hecho lo que pedía el personaje", argumenta recordando que "en principio" se inscribieron con dos formaciones al Concurso "para poder coger el mejor puesto para cantar en preliminares". "Al final, los dos puestos fueron malos y ya pues como que no quisimos defraudar a la gente que nos pedían las dos chirigotas. Y nos metimos a ensayar. Sólo eso".

Buen rollo y disfrute, es en lo que se ha querido centrar Antoñito Domínguez tras el pase aunque irremediablemente nos suene a vendetta cuando devuelve sobre las tablas todos los comentarios negativos que se han hecho sobre su forma de concursar. "No, no, para nada vendetta, es que nosotros hacemos así, somos muy de carga, también entre nosotros, en los ensayos. Entonces, pues hemos querido darle la vuelta a las críticas que nos hacen y convertirlas en humor, aprovecharlas así. Es que es nuestra manera de hacer Carnaval", concluye con la esperanza de "seguir en el la competición hasta que nos dejen, y si no, pues nada, no pasa nada, a disfrutar".