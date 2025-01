Ángel Gago: "Si tenemos el altavoz del Carnaval, ¿por qué nos vamos a callar?"

Ángel Gago se calla pocas cosas y lo vuelve a demostrar en esta charla con Diario del Carnaval antes del estreno de ‘Ku Klux Klan Klan’. El director del cuarteto que firma Miguel Ángel Moreno, segundo premio en 2024 con ‘Punk y circo’, defiende su visión del concurso y el Carnaval y también el valor de que sigan cada año, 18 ya, poniendo esta modalidad con el mismo grupo sobre las tablas. Este 2025, con la vuelta de Emilio Tello, “uno de los nuestros que vuelve a su casa”.

Pregunta.–¿Cómo está Ángel Gago antes de cantar? ¿Lo pasa peor en esu estreno o en el de sus hijos?

Respuesta.–Me pongo muy nervioso y creo que con los años más. No sé si por la responsabilidad o porque soy mas consciente de ponerte delante de un teatro, delante de Cádiz, del mundo,... Aún así es un spa comparado con el día de los niños.

P.–El año pasado ya no se callaron ni una, pero me dicen que este año tampoco se quedan cortos

R.–Redoblamos la apuesta. Cuando alguien me pregunta le digo: ponte en lo peor (ríe). Vamos a seguir por la línea que creo que debería ser el Carnaval, que es transgresor, tocar los cojo... a mucha gente, y nosotros vamos a intentarlo. Es de los años que más ganas tengo de cantar, hay cosas que estoy loco por soltarlas porque es muy guay. Hemos hecho ensayos generales y se ha escuchado más de un uuhhh.

P.–Considera que así deber ser el Carnaval ¿no?

R.–Yo entiendo que el Carnaval primero es para reír, y para poder decir lo que no nos dejan decir durante todo el año, porque no tenemos ese altavoz que tenemos ahora. Y teniéndolo, ¿por qué nos vamos a callar.? Que está bien que se diga un piropo, pero si nos tenemos que meter con Juanma Moreno porque se carga la sanidad pues habrá que decirlo.

Entrevista a Ángel Gago y su forma de ver el Carnaval / Germán Mesa

P.–Y con quien sea creo. ¿Ha hablado con Joaquín?

R.–No, no este año vamos a por otro futbolista, (ríe). Vamos yo no me esperaba esa reacción ni por asomo. Era de los cuplés que yo creía que era más light. Pero bueno creo que hay parte del beticismo, de los que son extremo centro, que no aguantan esas cosas. Pero oye, que tengo que ponerlo en mayúscula y en negrita: que yo no escribo nada, que yo interpreto una cosa que me dice Miguel (el autor). Vale que soy la cabeza visible, pero que no lo escribo, pero bueno asumo mi culpa.

P.–¿Le gusta estar en el centro de la polémica de las redes sociales ?

R.–No me apasiona. Yo no salgo en Carnaval para crear polémica ni para estar en el centro de atención de Twitter (X) ni nada de esto. Salgo en Carnaval porque me considero payaso y me gusta hacer reír y creo que lo conseguimos. ¿Sabes la de veces que viene gente y te dice gracias por lo que haces? Eso no está pagado, desde niños chicos a personas mayores, por la alegría que le das. Este año he dicho que puede que las redes sociales la abandone un poco, que esté menos pendiente. Y no porque critiquen a mi cuarteto, eso está bien, lo que no está bien son los insultos personales por culpa de un cuplé a un futbolista.

P.–¿Han aprovechado que no está el concejal José Manuel Cossi para desmelenarse?

R.–No, no, sino que la circunstancias han ido dándose. Cossi llevaba sin hacer desde ‘Los judíos’, con el trabajo y el partido que le quitaba mucho tiempo, y ahí asumió Miguel la responsabilidad y nos ha ido bien creo. Pero es amigo nuestro y lo queremos mucho.

P.–Está triste la modalidad de cuartetos este año, ¿qué le parece esta situación?

R.–Muy mal, mal. El de la cantera, con Iván Romero, puede sea el único que aportará calidad. Pero ojalá salte una sorpresa y todos estén bien y podamos competir con todos. El año de los romanos estuvimos en semifinales solos y queda como un poco descafeinado. Competir esta bien y compertir contra los mejores, mejor. Salir en cuarteto es muy difícil y quiero poner en valor lo que hacemos nosotros, que llevamos 18 años seguidos. No soy Antonio Rivas, que se acuerda de todo, pero no recuerdo a ningun grupo que lo haya hecho, porque es muy difícil.

P.–¿Y como ve este concurso tan largo que empezamos?

R.–Creo que en calidad va a ganar, porque en chirigotas va a ser un año muy bueno y en comparsa y coros ya lo teníamos. Lo que pasa que yo en este tipo de concurso no estoy de acuerdo, con que venga todo el que quiera. No sé, ¿cuántas preliminares queremos? Pues mutlipilique por seis y esas son las que van a venir, establecer un cupo de antemanos sin depender de las que se inscriban. Porque además perjudica a la cantera, que no canta hasta dentro un mes, que no es lógico , o yo que canto el 29 y ya no canto hasta no sé cuando. Hay gente que son fiebre y que le gusta las preliminares de 40 días, al igual que le gustan las finales de cuatro, pero para mí eso es una locura y yo quitaba cuartos. Para mí el Carnaval más atractivo fue el de verano, con 80 agrupaciones, la mayoría de Cádiz y la provincia, porque cuando yo digo Cádiz me refiero también a la provincia. Esto se está conviritiendo a veces en una excursión de ya he cumplido mi sueño y el Carnaval es otra cosa. Que no soy el primero que lo digo, que no es nuevo , que Manolo Santander o Paco Rosado, o Juan Carlos (Aragón), que decía venir al Falla no es un derecho universal de los Derechos Humanos. Yo en la calle no digo nada, yo con 20 años también vendría en esos autobuses, maravilloso. Pero bueno que es mi opinión personal, chovinista sí, lo reconozco, pero quien soy yo para decirlo.

P.Pero pocos cambios se hacen en el concurso, en general digo.

R. No, ningún ayuntamiento se quiere meter en cambiar nada. ¿Para qué me voy a meter en quitar una fase, en cabrear a unos cuantos? Esto va volado, el Falla está lleno 40 días y Cádiz lleno en la semana de Carnaval, hagas lo que hagas funciona. Y a Kichi también le echo culpa, porque es de los nuestros y no metió mano en nada. Que no miro por la modalidad ni mi cuarteto, lo digo por el concurso y por Cádiz. ¡Qué buen concejal de Fiestas sería... la gente con los años diría menos mal que entró el Gago de concejal (ríe).

P.–Le ha tocado una sesión muy gaditana en la preliminar, ¿estará contento?

R.–Me parece que es la primera vez que me pasa esto en diez años, que vamos todos de Cádiz. Me hace una especial ilusión porque canto con amigos míos, y son gente buena y agrupaciones muy buenas.