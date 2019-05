Álvaro Cervera: "La muerte de Juan Carlos Aragón es una pérdida irreparable"

La muerte de Juan Carlos Aragón, fallecido hoy a los 51 años a causa de la enfermedad que padecía, ha sacudido al mundo del Carnaval y a la sociedad gaditana. Se cuentan por miles las reacciones en las redes sociales y personalidades de la política, la cultura o el deporte también han querido mostrar sus condolencias por la pérdida del genio de La Laguna.

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, nunca ha escondido su admiración por el autor de 'La gaditaníssima' e incluso Diario de Cádiz propició un encuentro entre ambos allá por febrero de 2017, cuando Aragón presentaba en el Falla 'Los peregrinos' y el técnico disfrutaba de su primera campaña en Segunda División con el conjunto amarillo tras el ascenso logrado meses antes en Alicante.

En declaraciones difundidas por el club, Cervera lamenta el fallecimiento del autor gaditano, que sigue desde el año de 'Los yesterday'. "Llevábamos unos días en los que siempre preguntamos si se sabía algo nuevo y nunca eran buenas noticias, pero nunca pensamos que el desenlace iba a ser tan pronto. Es una pérdida irreparable, por todo. Juan Carlos Aragón era conocido también fuera de Cádiz y es un palo. Una persona joven, un talento tremendo... es de las cosas que te dejan en shock y te hacen pensar durante un tiempo más allá de todo el día a día".

El técnico cadista reconoce que "te deja muy tocado algo así" y recuerda que "yo estuve un tiempo viviendo aquí, cuando 'Los yesterday', y ya me llamó mucho la atención. Luego seguí mi vida y el Carnaval lo coges de lejos, pero sí es verdad que la comparsa 'La sereníssima' me llamó mucho la atención y me gustó mucho, públicamente lo dije". Rememora también su primer cara a cara con el coplero, el día del ascenso. "Pasamos y alguien me dijo 'ahí está Juan Carlos' y le saludé. Esa fue la primera vez que nos miramos con admiración, el al Cádiz porque estaba contento por el ascenso y yo a él". Una relación que vivió nuevos capítulos con el tiempo, pues "nos reunimos, tuvimos una comida y luego también nos intercambiamos varios WhatsApp".

Cuestionado sobre una copla con la firma de Aragón que guarde con especial cariño, Cervera desvela que "muchas veces en el vestuario de técnicos, cuando queremos decir algo importante, siempre empezamos con la coletilla de 'esta la canto en gaditano', por aquel pasodoble de 'La sereníssima'. Es una frase que usamos mucho entre nosotros. Lo tenemos presente muchas veces", destaca.