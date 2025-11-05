AIG pregunta por las cuatro estrellas del Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz pendientes de colocar

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana pregunta al Gobierno municipal por las cuatro estrellas del Paseo de la Fama del Carnaval que el alcalde de la ciudad, Bruno García, anunció en un primer momento, en octubre de 2024, que se colocarían “en breve” en la plaza Fragela. En concreto, se trata de las estrellas en honor a los consagrados y desaparecidos autores de nuestra fiesta grande Juan Carlos Aragón, Manolo Santander, Julio Pardo y Adela del Moral.

A pesar de que en la Junta de Gobierno Local del 11 de octubre de 2024 se inició el expediente para instalar esas cuatro placas y de que el propio regidor destacó entonces que lucirían delante del Gran Teatro Falla antes del inicio del Carnaval 2025, lo cierto es que el Paseo de la Fama sigue teniendo, un año después de esas declaraciones, las mismas nueve estrellas.

Y es que, según reza en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el contrato para el suministro de las cuatro placas de fundición de bronce para su colocación en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz se formalizó el pasado 21 de agosto con la empresa JV Planeet, Marketing y Comunicación S.L. Asimismo, también se especifica que el plazo máximo de entrega de las losas era hasta el pasado 31 de octubre, por lo que el Ayuntamiento gaditano ya debe tenerlas en su haber.

Es por ello que desde el grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana se pide al equipo de Gobierno que no dilate por más tiempo la colocación de las estrellas de Juan Carlos Aragón, Manolo Santander, Julio Pardo y Adela del Moral, y ponga ya fecha al acto para su instalación en la plaza de Fragela, junto a las estrellas dedicadas a los carnavaleros Paco Alba, Enrique Villegas, Antonio Rodríguez 'El Tío de la Tiza', Manuel López Cañamaque, Ramón Díaz 'Fletilla', Antonio Martín, Pedro Romero, José Macías Retes y Eduardo Delgado.

Premio Adela del Moral

Asimismo, la formación liderada por David de la Cruz reclama a la Delegación Municipal de Fiestas que ponga en marcha el Premio de Carnaval ‘Adela del Moral’ de cara al próximo Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026, recordando al respecto que este galardón fue aprobado en Pleno por unanimidad el pasado mes de febrero a petición de Adelante Izquierda Gaditana e impulsado por IU.

Un premio con el que se pretende reconocer, dentro del COAC, a la agrupación que mejor represente y promueva los valores feministas y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y asimismo, no sólo se quiere visibilizar el trabajo de quienes ya tienen un compromiso en esta causa, sino también incentivar a las agrupaciones para que reflexionen sobre sus mensajes y contribuyan activamente a una fiesta más inclusiva, más representativa y más justa.

“A pesar del apoyo mostrado por la bancada popular durante la sesión plenaria en la que se respaldó esta iniciativa, se desconoce si se han elaborado ya las bases legales y si se han establecido los requisitos de participación, así como el premio en sí y cuándo se procederá a su entrega’”, lamenta la concejala de AIG Lorena Garrón.