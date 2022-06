¿Qué agrupaciones callejeras podremos encontrar en el Carnaval de Cádiz de junio?

Las agrupaciones callejeras sacaron adelante y llenaron de contenido el Carnaval no oficial de febrero. Ahora, en buena parte, prevén salir "algún día" y volver a dar algunos pases en la calle en esta fiesta atípica de junio, aunque todavía sin planes cerrados. No estarán todas, porque grupos como las 'Cadiwoman' confirman que no saldrán, otras no tienen todavía definido qué jornadas de la semana, que es al completo laboral, pero prevén cantar algún día.

La chirigota del Ukekele va a salir "aunque menos" con el tipo de febrero de 'Ahora caigo' y antología. "Iremos con repertorio de este año versión lite más antología", comentaban aunque no tienen claro aún los días, seguramente a partir del jueves. "Supongo que sí, aunque no sabemos ni cuánto ni cuando", comentaban desde la chirigota del Perchero, que este pasado febrero fue 'A.S.C.0.', a preguntas de este medio. "Algún día estaremos pero ahora mismo no hay planning", señalaban en el mismo sentido desde el Showmancero.

Sí tienen claro que saldrán "todos los días menos el martes" 'Los mixtolobos', "aunque seremos menos componentes entre semana porque hay dos que están fuera y solo vendrán el fin de semana". "He hecho un par de cuplés nuevos pero lo demás será todo igual y nos pondremos por los mismos sitios, incluyendo Cardenal Zapata en frente de Enrique la tienda de música que fue un éxito esa esquinita y que seremos menos componentes entre semana ya que los de fuera solo estarán los dos fines de semana".

La zona de Sagasta, de la calle Rosario, rincones de Argantonio, Torre Tavira, San Felipe o Santa Cruz y la zona de la Viña, ya más entrada la noche, son los lugares preferidos de los grupos normalmente en la fiesta tradicional. Las agrupaciones seguro que se irán sumando, sumando nuevos nombres a lo largo de las jornadas.

Además, en el Café Teatro Pay Pay se ha preparado una programación de callejeras donde incluyen muchos nombres como 'Lo que quedó de la shirigota rockera por la ronquera', el romancero 'El asesor' de Andrés Ramírez, el romancero de 'La princesa del pueblo' de Nazaret o 'Los que vinieron del Wuham sin saber dibujan', que fueron 'Los lolailand de Long Island' o 'Las ricas pijotas' que fueron 'Los muerto del Carnavá' en febrero. El programa, según ha anunciado la sale, comenzará con 'El carromato de los niños', antología del coro de Nandi Migueles y tendrá actuaciones jueves, viernes y sábado.

Nuevos nombres

Además, habrá grupos que estuvieron en febrero y que han anunciado que sacarán un nuevo tipo e idea para este junio. Será el caso del dúo de 'Los muerto del Carnaval', una de las más buscadas en el pasado Carnaval callejero, y que saldrán como 'A las ricas pijotas'. También la callejera absurda que fueron 'La eterna banda del Capitán Banana' serán 'Las reencarnis', según han anunciado en sus redes sociales. Otros grupos, como el cuarteto de Arbolí, que sacaron el cuarteto de las Monjas y que vuelven tras nueve años.

Tampoco hay que olvidarse de los romanceros, que han celebrado su concurso con algunas propuestas veraniegas, como el ganador: 'Ritual satánico de Verano', de David Caro Betanzos.