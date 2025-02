Me voy a presentar, mi nombre es Agapito Carnal de Cirio, aunque mis amigos me llaman Pito, y soy sobrino de Doña Cuaresma, fruto de un polvo loco en un zaguán entre un chirigotero y una beata capillita. Mi tita, que está con una enorme descomposición estomacal debido a la ingesta de erizos y ostiones en su tradicional plato de plástico sobre la tapa de un cubo de basura, me ha pedido que haga el artículo de hoy pues no puede salir del váter.

Yo soy un gaditano de los que no le dice nada el Carnaval y tampoco las cabalgatas del KKK posteriores al Carnaval, sí, sí, de esos gaditanos que han salido de Cortadura y se han dado cuenta que existe otro mundo fuera de Cádiz y su ombliguismo.

Ahora nos quedan tres semanas de ver hordas de bárbaros disfrazados, a los turistas como peregrinos del botellón y a los gaditanos “de bien” como náufragos de la cordura, tres semanas de poetas, bardos de poliespán, tenores de baratillo y artistas del subsidio, semanas de contemplar a juglares de tres al cuarto, sopranos de mercadillo y trovadores de la mamandurria, que hacen palidecer las cifras del paro con su entusiasta absentismo laboral.

Eso sí, solo aquellos que trabajen, que hay muchos que solo trabajan esas tres semanas y después viven del cuento en el Río San Pedro esperando al año siguiente para cantarle a la Viña y su Caleta.

Por cierto, una Caleta que no es fenicia y una Viña que es un barrio que no llega a los 150 años de existencia. ¡Qué de gente ha nacido allí!!!! Con lo bonito que sería cantarle a la Alameda que reboza belleza, cultura y señorío. Hay que ver lo que hace el paletismo.

Tres semanas donde se hace patente el refrán de “a tu casa vendrán que de tu casa te echarán”. La mitad de los gaditanos con cierto nivel de cultura, huyendo de la ciudad para dejar sitio para que vengan meones y meonas y gente queriendo seguir la burda frase de “en Cádiz hay que mamar” hasta que se dan cuenta que, de lo único que se mama en Cádiz es de la teta del dinero público. Al menos nos queda de consuelo que durante estas tres semanas, el feo malaje ese de Con la Venia, alias Mortadelo no se podrá meter con los dueños de los perros por aquello de las meadas.

¡Ansío el ocaso de esta mascarada para enfundarme mi meyba, cual armadura de caballero harto de tanta bufonada!

P. D.: “En Cádiz, el Carnaval es como la paella: un plato indigesto que a todo el mundo le encanta”.