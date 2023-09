Las agrupaciones vuelven a los ensayos con la dudas sobre el nuevo Concurso

El curso carnavalesco ha echado a andar. A la vez que la vuelta al cole se produce la vuelta al local de ensayo. A eso de las nueve de la noche se nota el movimiento por las calles gaditanas de carnavaleros que se dirigen a sus cuarteles generales, con los inconfundibles guitarras con sus instrumentos a la espalda. La mayoría de los conjuntos ya han iniciado su preparación y en los locales suenan estos días tangos y pasodobles de medida.

Mas las agrupaciones ensayan sin saber a qué Concurso se van a tener que enfrentar. Pronto deberán conocer las reglas del juego antes de apuntarse para disputar el partido. Mientras, el recién creado Consejo de Participación del COAC sigue debatiendo los cambios en el reglamento y la posibilidad de acortar el Concurso debido a las tempranas fechas del Carnaval 2024. Por tanto, lo que sea que se decida no puede demorarse mucho. Sobre todo para abrir el plazo de inscripción, que será lo que propicie, una vez conocido el número de grupos inscritos, el diseño del calendario y las posibles apreturas del mismo tras la festividad de los Reyes Magos.

La final del COAC 2024 será el 9 de febrero, ocho días antes que la de 2023, que fue el 17. Esto quiere decir que si se registra un número similar de agrupaciones adultas (fueron 109 este año) y el Concurso repite fórmula de fases y días de descanso, el certamen de 2024 empezaría el 13 de enero (en 2023 comenzó el 21). De aumentar el número de grupos registrados habría que adelantar el inicio y ya se pegaría a la Navidad. Esta es una de las preocupaciones del Consejo, ya que, en aras de la operatividad de las sesiones para que sean ágiles, se pretenden que estas no cuenten con muchos grupos. Pero el número definitivo de inscripciones será el que dictamine el diseño del COAC y sus fechas.

No parece que el nuevo equipo de Gobierno vaya a meterse en fango con muchos cambios por la premura de tiempo y teniendo en cuenta que acaba de aterrizar, como quien dice, en la Casa Consistorial. En el último mes se han conocido las propuestas de cambios que algunos de los diez colectivos carnavalescos -y del grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana- que integran el Consejo han puesto sobre la mesa. En relación a la posibilidad de comprimir el Concurso se han planteado dos opciones importantes, por algunos colectivos, como recuperar las sesiones de tarde y noche los fines de semana y eliminar los cuartos de final.

La primera de ellas topa con una cuestión laboral del personal de la tramoya y, además, las reglas del juego no serían las mismas para todas las agrupaciones, puesto que no es igual cantar a las seis de la tarde que a las diez de la noche. Suprimir los cuartos de final podría suponer menos ingresos para las agrupaciones y para el Ayuntamiento en forma de taquilla. El propio alcalde, Bruno García, adelantó en su programa electoral que no se iban a eliminar fases.

Lo que sí tienen claro casi todos los colectivos es que la final no debe empezar con un homenaje, para así hacerla más dinámica y menos duradera. Otra cosa es el número de agrupaciones finalistas. En campaña, el entonces candidato del PP y ahora alcalde apostaba por una final de tres. Un colectivo como el de Autores quiere esta final con oro, plata y bronce, pero otros como Antifaces, Chirigotas o Coristas quieren mantener cuatro grupos en la gran noche. Esta es la opción favorita de la mayoría de las agrupaciones, especialmente las punteras.

En cuanto al jurado, el pasado jueves se decidió que los colectivos lleven sus propuestas de presidente a la próxima reunión del 25 de septiembre. La persona elegida se designará en consenso. Llama la atención que se haya tenido que incluir en el reglamento la imposibilidad de que cualquier representante de los diez colectivos del Consejo puedan ser elegidos presidente o vocal del jurado, como si eso no fuera una obviedad en pos de la transparencia y la credibilidad.

Derechos de televisión

Uno de los asuntos peliagudos a tratar de cara al nuevo reglamento del COAC es la gestión de los derechos de emisión, explotación y reproducción. En el reglamento vigente se recoge que “el representante de la agrupación deberá cumplimentar y firmar la autorización de cesión de derechos de imagen, para la difusión, distribución y comercialización, de la agrupación a favor de Información y Comunicación Municipal de Cádiz, S.A. (Onda Cádiz)”. El presidente de la Asociación de Chirigotas de Cádiz, Jaime Fernández de la Puente, destaca que “no se reflejan los derechos de comunicación pública a través de los organismos de gestión como AIE (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes) y SGAE. Ni la cesión a terceros como Canal Sur”. Y añade que es “ineludible que intérpretes y autores pongan coto a la redifusión de los repertorios, ya que tampoco se recoge en el reglamento la difusión por Youtube, con miles de visualizaciones de las actuaciones en el Falla que los grupos denuncian no estar cobrando”.

La Asociación de Chirigotas pide “que esté todo muy clarito en el reglamento y en la inscripción”. Al final del reglamento del COAC 2023 puede leerse que el Concurso “se regirá por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril y por la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, Ley 13/1999, de 15 de diciembre, y normas que desarrollen estos textos legales”. “Y no es así en ciertas cosas”, concluye Fernández de la Puente.

Para 2024 se debe negociar un nuevo contrato televisivo y en el Consejo de Participación del pasado jueves se habló de hacerlo con Onda Cádiz como medio propio. Adelante Izquierda Gaditana, presente en el Consejo de Participación del COAC, había propuesto que los derechos de retransmisión del COAC los continúe gestionando, a través de una encomienda de gestión, la televisión pública Onda Cádiz. Defiende que así las agrupaciones tendrán garantizada la recepción de cantidades concretas en cada fase del concurso, incluyéndose éstas en el reglamento.

Representatividad

Todos estos posibles cambios tendrán que cerrarlos los diez colectivos, aunque con la última palabra del Ayuntamiento. El elevado número de asociaciones no ayuda a hacer operativas las sesiones del Consejo de Participación. Aunque más que el número, el problema, como ya ocurriera cuando existía el Patronato, es la duplicidad de la representatividad de las asociaciones. Son muchos los carnavaleros que pertenecen a más de uno (y de dos) colectivos. Por ejemplo, alguien asociado en Autores y en Chirigotas ve cómo el primero defiende una final a tres y la supresión de los cuartos de final y el segundo una final a cuatro con el número de fases intacto. ¿Por quién se siente representado? Es más, esta misma persona puede ser Antifaz de Oro, con lo que serían tres sus colectivos interlocutores en el Consejo. Esto resta credibilidad a la representación. Y, posiblemente repitiendo vicios de épocas pasadas, ¿todas las asociaciones han consultado sus propuestas con sus socios?