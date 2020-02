José Antonio Vera Luque, autor de 'Los cadizfornia'. Chirigotero, sí, cuartetero, también. Y mucho más, tras la máscara...

–¿Se considera melómano?

–Sí, me encantan los melones (ríe) En serio, sí bastante. Además, me gusta mucho la música en directo y este verano, estando de descanso del Concurso, hemos podido plantearnos una rutita bastante molona de conciertos pendientes y, en general, durante el año he aprovechado mucho. A ver este verano cómo lo planteamos...

–Conciertos como...

–Unos cuantos... Calamaro, en Sevilla, que teníamos ganas de ver, por ejemplo. Bueno y el último que hemos ido ha sido a final de año aquí en la Punta, al conciertazo que dio Coque Malla.

–¿Algún músico que tenga pendiente de ver todavía...?

–Tenía mucha ilusión de Silvio Rodríguez y lo conseguí hace unos años cuando vino a Córdoba. Luego está ahí Paul McCartney que me encantaría ir a verlo a Barcelona pero no sé si va a poder ser... Es que más o menos suelo hacer por ver a los artistas que me gustan, además, como soy muy de música española me es relativamente fácil pillar entradas. Bueno, te diría que siempre me quedaré con la espinita de Queen, pero eso ya es imposible.

–A ‘Los Cadizfornia’ les va El Palmar, ¿y a usted?, ¿playa favorita?

–A ver, yo soy caletero, caletero, La Caleta es de todos los días, pero también te confieso que me gusta pegarme mis escapadas tranquilo a La Mangueta, Zahora, Los Caños... Toda aquella parte.

–¿Se ha tirado alguna vez del Puente Canal?

–¡No! Nunca me he tirado del Puente Canal porque no me gustan mucho las alturas. Me cuesta trabajo hasta asomarme, vamos, que soy muy cageta. Las alturas son uno de mis terrores, nunca me verás ni siquiera en primera fila de gallinero... Si alguna vez me tirara del Puente Canal sería por algo muy gordo o porque no me entere (ríe) Ahora, el resto de examen de caletero lo apruebo con nota.

–¿Le saldrá gratis el carné del año que viene del Cádiz?

–Por ahora, sí, está todo picado. Veremos a partir de ahora... Pero vamos, que si hay que pagar, se paga.

–¿Hace deporte?

–Ahora mismo no hago nada, pero tuve una época fuerte de correr, que lo tengo que retomar, y de padel. Y de balón, pues el futbito y poco más.

–¿Hay quien ha ido a su trabajo a pedirle una ‘rebajita’...?

–¡Montones! Pero eso es algo fuera de mis manos y de mi ética. Yo lo máximo que hago es orientar a la gente y poco más. Pero tengo muchas anécdotas, hasta alguno que se ha colado a pagar la multa con moneditas chicas y le faltaba un céntimo y se tuvo que volver a su casa.