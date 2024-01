Tano, la vuelta de un histórico: "Empecé con El Noly en 'Las brujas pitis' y no sé si me voy a retirar con él"

En la comparsa de Francis Sevilla Pecci y 'El Noly' hay mucho carnaval reunido. Unos cuantos premios en un grupo que dirige un histórico comparsista como José Luis Ariza, que tiene en su bagaje pelotazos como 'Soldaditos' o 'Encajebolillos', y que cuenta con voces como la de Juan Jesús Rodríguez 'El Pati', reconocible por su etapa con Martínez Ares entre 'Zombies' (1985) y 'Do re mi fasoleando' (1992), amén de participar en la chirigota de Juan Carlos Aragón 'Las ruinas romanas de Cádiz' (1998).

También acompañaba al conjunto Luiti Saltaje, cuyo hijo, también Luis, sale en esta comparsa. Luiti podría "dar una pincelada" en un posible pase de cuartos de final, como le señalaba otro ¡ilustre del Carnaval de los 80: Tano Medina, uno de los rostros reconocibles de la chirigota del Petra, Manolo Santander y Carapalo. "Salí la primera vez con el Noly en 'Las brujas pitis' y me parece que me voy a retirar con él... si esta gente no me convence para el año que viene", expresaba el ex chirigotero.

Tano, que forma parte del grupo 'Los joyeros gaditanos' dirigido por Sevilla Pecci y que recupera coplas antiguas, no participaba en el Concurso desde que saliera en la chirigota de 2022 'Er Moi y sus mandamientos', de Carapalo y Pacoli y dirigida por su buen amigo El Petra. "Llevo hoy conmigo una camiseta con una foto suya. Para mí El Petra ha sido lo más grande del Carnaval", señalaba.

Es la primera vez Tano sale en comparsas. "Mi hija es muy aficionada, sobre todo fan de Juan Carlos Aragón, y me dijo que quería verme alguna vez cantando en el Falla. Ella ha sido la que me ha animado", apuntaba. Dijo haberse sentido "cómodo" gracias "al gran grupo humano que hemos formado", aunque ha tenido que adaptarse "a la forma de cantar de las comparsas, que no tiene nada que ver con lo que se hace en chirigotas".

Tano iba acompañado por dos amigos que iba a hacer d efigurantes y que paran con él en el Don Pan del barrio de Astilleros, donde reside. "Aquí vengo con Luis Parodi 'El cortete' y Emilio el Cartero", concluía.