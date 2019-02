El Spoticai de Miguel Ángel García Cossío

Miguel Ángel García Cossío, productor musical y una persona muy vinculada al mundo del Carnaval no sólo como punteao de agrupaciones míticas sino por haber convertido en boleros algunos pasodobles inolvidables, no ha querido dejar la ocasión de ofrecernos su particular lista de Spoticai. En ella no falta el tema Colegas, de su amigo El Barrio, y que es interpretada en esta ocasión con Pepe Roca, vocalista de Alameda.

Estrella Morente y Alba Molina dan un toque más andaluz si cabe en una lista en la que sorprende la aparición del grupo tunecino Myrath Believer, que combina la música árabe con el metal y una obra a piano del compositor impresionista francés Claude Debussy. “Una de las mejores obras de piano de todos los tiempos”, nos dice.

Vicente Amigo, Luis Salinas, Miguel Ríos, la magnífica Esta boca es mía de Sabina o La flor de Estambul con letra de Ruibal y la música de Erik Satie completan un Spoticai para disfrutar.