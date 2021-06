Solo los coros y la cantera se interesan realmente por la organización del COAC 2022

Los Foros de Carnaval, creados por la Delegación de Fiestas tras la disolución del Patronato con el objetivo de dar voz a los representantes las modalidades del Concurso Oficial de Agrupaciones, han dejado a las claras, después de dos sesiones, que solo los coristas y la cantera están interesados realmente en intervenir en esta nueva fórmula de participación. Los representantes de los coros y de las agrupaciones infantiles y juveniles han asistido en un número considerable a las reuniones, no así los de las comparsas, con apenas cinco personas en ambos encuentros. Peor ha sido la participación de cuartetos y chirigotas. Tan escasa (o nula) que Fiestas se ha visto obligada a suspender las dos sesiones hasta el momento programadas en el Baluarte de la Candelaria.

En la última reunión celebrada esta semana tanto coros como comparsas coincidieron en proponer que cada modalidad tenga su propio jurado, exclusivo, en el Concurso. Esto es, que no existan vocales, como hasta el momento, con duplicidad de funciones puntuando, por ejemplo, a coros y chirigotas. Los comparsistas plantearon la posibilidad de un jurado que no sea tan esclavo de las puntuaciones numéricas, valorando a las agrupaciones, debatiendo y no sujeto a la inmediatez de entregar una tarjeta con los puntos una vez acabada cada actuación. También se habló de un jurado asesorado por personas expertas en literatura, música o artes escénicas y del voto de calidad del presidente en caso de empate entre agrupaciones. La próxima reunión abordará un análisis de las fases del COAC y posibles cambios, principalmente en cuanto a la preselección, siempre cuestionada.

Por parte de la cantera los participantes han expresado la preocupación de aquellos chicos y chicas a los que les toca el próximo año cambiar de categoría y que, debido a la suspensión del COAC 2021, no han podido cerrar ciclo en la misma. Así, plantean la posibilidad de que se realice una modificación excepcional de las bases que afecte exclusivamente al COAC 2022 para que aquellos que pasan de categoría puedan presentar la obra que tenían preparada y trabajada con sus grupos. De la misma manera, este este mismo foro ha reclamado la participación de los grupos de la cantera que no son premiados en las programaciones de actuaciones que organiza el Ayuntamiento durante la semana del Carnaval.