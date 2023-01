"Sabemos que la gente tiene unas altas expectativas con nosotros, pero llevamos chirigota muy trabajada"

-¿Cómo van esos nervios a horas de volver a pisar las tablas del Falla?

-Estamos bien, con muchísima ilusión porque con ‘Los impacientes’ vivimos un Concurso de maravilla pero se nos quedó un sabor agridulce por todo el tema del coronavirus y demás, el confinamiento, y ahora tenemos ganas de vivir un Carnaval como el grupo se merece. Trabajamos muchísimo y creo que, independientemente de donde quedemos, que la chirigota pueda disfrutar, de la gente, de la calle, de las sonrisas, que se pueda disfrutar en los escenarios y en la calle tras cinco meses de ensayo.

-Fue un pelotazo gordo pero tuvieron la desgracia de que a la semana de acabar el Carnaval estábamos todos encerrados.

-Ya, qué le vamos a hacer. Fue una pena

-Aparte de la experiencia, ¿han llegado a calcular la cantidad de dinero que perdieron por ese confinamiento?

-Buff...pues más o menos por encima hicimos cálculos, de todo lo que estaba cerrado y todo lo que estaba por llegar. Las tres cuartas partes se anularon, otras se aplazaron, otras se recuperaron, pero, aparte nosotros no le dimos tanta importancia al tema económico sino a la cantidad de experiencias que nos perdimos, a vivir con tus amigos viajes, ciudades que íbamos a visitar por España, iba a ser un año espectacular pero qué le vamos a hacer, se estropeó por este virus. Nosotros al menos valoramos que pudimos vivir el Concurso y la calle en Cádiz la disfrutamos. Y fue precioso.

-¿Y qué nos vamos a encontrar de estos desgraciaítos?

-Tampoco tiene mucho más secreto ni qué ocultar, con el nombre lo decimos todo. Es un amigo del impaciente que se lleva bien pero tiene mala suerte, pero no es un gafe. Es el típico que todo le pasa al pobrecito mío.

-A estas alturas, con ‘Los impacientes’ ya llevaban unas horas haciendo pasacalle por el Falla. Este año se han cortado más.

-Es que este año no lo requiere. No tiene más. No lo hacemos porque alguien nos atacara, o que no le gustara, sino simplemente porque lo que pide es otro tipo de interpretación. Pero que nosotros sabemos que eso no puntúa, que lo que valen aquí son las coplas y donde nosotros le ponemos todo el empeño del mundo. Pero también es verdad que nosotros somos felices haciendo ese tipo de cosas.

-¿Os impone que los aficionados os espere con expectación tras su última aparición por el Falla?

-Eso le habrá pasado a todos los que han llegado por primera vez a la Final, que al año siguiente la gente tiene unas expectativas hacia ellos que son complicadas de superar. Creo que llevamos una muy buena chirigota, muy trabajada, es muy arriesgada, y entonces por mucho que hayamos trabajado no sabemos qué va a pasar hasta que no estemos allí.

-¿Y qué espera del Carnaval de la calle?

-Espero que sea uno de los carnavales más especiales que vamos a vivir. Llevamos tres años casi de pandemia, sin poder disfrutar de la sonrisa de la gente. Cantabas en un teatro y estaba la gente con mascarilla y el teatro con la mitad de aforo. No se ha disfrutado igual, ni la calidez del público, porque no conectas igual. Creo que vamos a valorar cosas que antes no hacíamos.