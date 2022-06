'Remolino': "Si esto sirve para dar voz a la mujer y callar a los de mentes antiguas, bienvenido sea mi quinto puesto"

"Me he levantado contento, satisfecho, a pesar de la igualdad que había en comparsas parece que hemos estado ahí en la lucha hasta última hora. De todo se aprende y este Concurso me ha dado muchas lecciones para madurar", destacaba Kike 'Remolino' el día después de saber que su comparsa, 'La boquita prestá', se quedaba en quinto lugar, primer accésit, a las puertas de la gran final de este viernes. El autor se lo tomaba con gran deportividad precisamente el día de su cumpleaños. "Voy a celebrarlo y hacerle ver a mis hijos, que estaban disgustados, que hay cosas más importantes que ganar o perder", apuntaba.

Quiso hacer un repaso por las comparsas finalistas para destacar que tanto Martínez Ares con 'Los sumisos' como 'El Chapa' y Raúl Cabrera con 'Lo renacidos' lo habían "hecho muy bien". Además "como amante de la cantera me encanta que hayan pasado los niños, recogiendo así tantos frutos. Por mi amigo 'El Tomate' que tanta pasión le pone a esto y por 'El Piru', que escribe muy bien". Sobre la clasificación de la comparsa femenina 'We can do... Carnaval', 'Remolino' indicaba que "como feminista que soy y me siento felicito a Marta y compañía por lo que han hecho, que era muy importante y necesario. El Carnaval es un altavoz importante y si esto sirve para dar voz a la mujer y callar a esa gente que tiene un pensamiento tan antiguo, bienvenido sea mi quinto puesto".

Lamentaba el coplero que "al ser tan corto el concurso nos hemos quedado con las ganas de cantar los dos pasodobles que teníamos para la final". Concluía dando "la enhorabuena a todos los compañeros por habérselo puesto tan difícil al jurado".