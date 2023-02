Reacciones final COAC 2023 | Jesús Selma 'El Melli': "Todavía no me creo que hayamos ganado"

Jesús Manuel Selma ‘El Melli’, uno de los autores de la chirigota ‘Amo escuchá, chirigota callejera’, estaba la tarde de este sábado aún exhultante por el triunfo en el Falla. “No me lo creo. Si no me falla la memoria es la primera vez que una chirigota de Chiclana gana en el Concurso, no me suenan antecedentes pero ni siquiera cuando había división entre agrupaciones locales y provinciales”.

El Melli relataba que escucharon el fallo del jurado “en casa de un componente, en pleno barrio de La Viña. Intentamos contenernos, por la hora y eso, pero al final fue imposible y acabaron los vecinos uniéndose a la fiesta. Ha sido tremendo. Apoteósico. El Molina y su madre llorando desconsolados, ha sido una recompensa muy grande a tanto trabajo como hemos empleado en la chirigota”.

Uno de los autores de la chirigota, que venía de estar varios años con el grupo del Cascana, reconocía que “no esperaba esto, pero conforme fueron avanzando las fases vimos que la gente iba conectando con nosotros, y cuando fuimos capaces de poner el Falla en pie varias veces a las cuatro la mañana tomamos consciencia de que podíamos pasar a la final. Ahí me piqué y empecé a hacer más repertorio. Hemos metido seis cuplés a última hora pero teníamos más para elegir. Hemos cantado 26 cuplés y todos han pegado. Eso nos hace estar muy felices”, finalizó.