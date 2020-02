Sentado en camerinos, Antonio Rico Segura, Pedro de los Majaras para gloria carnavalera, no puede contener la emoción contemplando a sus hijos en la comparsa 'Los Majaras'. "Uy, yo sufro mucho esto, no lo puedo remediar, porque es mi vida", ratifica esta primera impresión el mítico comparsista.

Pedro, que no oculta que para él "esta comparsa es la mejor de todo el Concurso porque salen mis hijos", sentencia, ya estuvo en el pase preliminar de la agrupación porque tanto los miembros del grupo como sus hijos "agradecen mucho" su apoyo.

"Pero a mí no me gusta venir por eso, porque sufro, porque han sido 60 años de Carnaval y lo echo de menos todos los años", recuerda el carnavalero portuense que se retiró de la fiesta en 2017 con 'El ojo de Cai', "que no es mi mejor agrupación", ríe, aunque es un año al que le tiene "un cariño especial" por ser la edición en la que protagonizó el Pregón Oficial de la fiesta gaditana.