Paco Martínez se une a Pepe Marchena para volver con su coro en el Carnaval de Cádiz 2024

La modalidad de coros vivirá en el Carnaval de 2024 el regreso de uno de los grupos que ha sido baluarte en los últimos tiempos: el de Paco Martínez Mora. El autor, cuyo último coro fue 'El tango se escribe con tiza' en 2019, se unirá en este proyecto a un no menos ilustre coplero, Pepe Marchena, que volverá a la fiesta nueve años después de participar en el repertorio de la comparsa 'El reino de Don Carnal'.

Martínez Mora, que será el director musical, destaca que ya antes de la pandemia hablaron ambos autores para hacer algo juntos, pero este problema sanitario aparcó la unión de ambos. Ha sido este año cuando han retomado la idea. "Reconozco que me había acomodado ya sin sacar el coro, pero entre Pepe y algunos componentes me han animado", apunta. El coro estará formado por al menos el 50 por ciento de su grupo de siempre y se completará con incorporaciones. "No nos ha costado reunir a la gente, la verdad", admite el autor. Dice Martínez Mora que la intención "es sacar un coro de corte clásico en el que tenga más peso el repertorio que la puesta en escena".

Pepe Marchena escribió por última vez para un coro en 2009, el grupo de Sevilla 'Martes de Carnaval'. El año antes, también en Hispalis, lo hizo para 'Con faldas y a lo loco'. Anteriormente su trayectoria carnavalesca está íntimamente ligada al coro de Los Niños, en el que fue letrista desde 1987 con 'Puerta del Mar' hasta 2022 con 'Génesis'. Marchena había hecho sus primeros pinitos como corista en La Salle Viña, participando en legendarios coros como 'Entre pitos y flautas'.

Al hilo de su regreso tras una larga inactividad Marchena reconoce que "cuando uno deja de salir unos años se cree que esta curado y no lo está. Contacté con Paco y llegamos a un entendimiento, pues siempre me ha parecido una línea de coro muy interesante". Según Marchena, este coro pretende "aportar nuestro granito de arena para que la modalidad vuelva a seducir al público, aunque todo es cuestión de ciclos como ha ocurrido en otras modalidades".

Marchena será el letrista y Martínez Mora el músico, aunque con la posibilidad abierta a colaborar cada uno en la parcela del otro. La dirección correrá a cargo de José Luis Peña.