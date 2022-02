El PSOE de Cádiz denuncia la "falta de organización" para la celebración del Carnaval 2022

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Natalia Álvarez, ha mostrado su inquietud ante la falta de organización de cara a la celebración del Carnaval 2022, "tanto en febrero como en junio, porque no olvidemos que este año habrá dos carnavales, sean o no oficiales”, ha advertido la edil, quien ha añadido que esas dos citas, "deben contar con toda la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad, la limpieza y el transporte a quienes nos visiten".

Álvarez ha criticado que ante una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional y candidata a ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco "el equipo de gobierno no está actuando ni con la responsabilidad ni con la altura de miras necesaria". "En definitiva, una fiesta histórica y que es seña de identidad de nuestra tierra no se merece el trato que se le está dando por parte del Ayuntamiento de Cádiz", ha aseverado Natalia Álvarez.

Como ejemplo de este "maltrato institucional" a la fiesta gaditana, la edil ha indicado que, a pocos meses de la celebración del Carnaval oficial en junio, "no se sabe nada de las bases del certamen para el concurso del cartel anunciador", algo que en otras ediciones se ha publicitado prácticamente con casi medio año de antelación. "Nos encontramos con dos carnavales, con agrupaciones descontentas, sin tener claro cómo se desarrollará el COAC y por no tener, no tenemos ni cartel de una fiesta que, recordemos, es de interés internacional. Así está trabajando la Delegación de Fiestas", ha criticado Natalia Álvarez.

La concejala también ha hecho alusión a que estas "continuas improvisaciones y la falta de información mantienen en un estado de incertidumbre a las agrupaciones que está siendo desmotivadora para muchas de ellas, que finalmente no concursarán de manera oficial y saldrán a la calle con sus antologías". Así mismo, Natalia Álvarez ha recordado que tampoco se ha informado sobre la retransmisión del concurso, si recaerá únicamente en Onda Cádiz o si se han iniciado conversaciones con el ente regional, Canal Sur, para que realicen su tradicional retransmisión desde el Teatro Falla, igual que se está haciendo con los concursos de Málaga y Huelva. "Otras ciudades, como podemos comprobar, están celebrando sus concursos en las fechas que correspondían y, manteniendo ciertas medidas de seguridad y prevención, también podríamos haber tenido Carnaval en Cádiz, pero al final tendremos dos, ninguno de ellos será Carnaval al 100% y sí supondrán un gasto extra para las arcas municipales", ha afirmado Álvarez.

Para finalizar, Álvarez ha recordado que este año tendría que haber sido especialmente significativo para la organización del Carnaval porque, tras la disolución del Patronato, es el Consistorio quien organizaba el concurso de agrupaciones en solitario, "pero ni siquiera contando con un año más de ventaja, porque en 2021 no hubo Carnaval, han sido capaces de estar a la altura de las necesidades de la ciudad y continúan actuando a golpe de improvisación", ha concluido la concejala.