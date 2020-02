Muere Juan Rivero, el veterano autor de Carnaval de San Fernando

El veterano autor de chirigotas y comparsa Juan Rivero ha fallecido esta mañana a los 76 años de edad tras no superar la operación de corazón a la que fue sometido el pasado jueves.

El carnavalero conocido por sus agrupaciones especialmente de los años 80, cuando ganó un primer premio del Falla con 'Los tontos no se separan', seguía en activo escribiendo para una chirigota infantil en la que salía un nieto y un biznieto. El año pasado se encargó del pregón del Dios Melkart, con el que La Isla decía adiós de manera simbólica a su Carnaval.

El autor isleño comenzó en la fiesta en 1963 y seguía activo con la chirigota infantil, el año pasado primer premio con 'Los de la cantera', y que este año ha concursado con el nombre 'Los que entran por la cara'.

Entre otras agrupaciones suyas, son recordadas ‘Los santos inocentes’, ‘Los pollitos mi compare’ o ‘Los tontos no se separan’, que en 1983 logró el primer premio de chirigotas, convirtiéndose en el único autor que ha ganado un primer premio de chirigotas, con el concurso unificado, con un grupo de fuera de la capital.

Juan Rivero marcó una época, en la que fue pionero además en vivir del Carnaval, y en la que destacaban sus cuplés. "España había pasado de ser una dictadura a algo libre. Y yo me aproveché de eso escribiendo de una forma que nadie escribía. No me molesta que me digan que hacía cuplés verdes y que me relacionen con eso. Yo soy muy consecuente con mis cosas", decía el propio autor hace un año en este diario.

Aquí la última entrevista que realizó con Diario de Carnaval en el Carnaval del año pasado.