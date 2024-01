Miguel Ángel García Argüez 'el Chapa': "La comparsa mira al futuro, explora un territorio nuevo"

Miguel Ángel García Argüez 'el Chapa', sigue explorando nuevos senderos en la modalidad de comparsa junto a Raúl Cabrera y Javi Bohórquez, con los que no ha faltado a ninguna final desde hace tres años.

–¿Cómo llega al Concurso con la estrechez en el calendario y con el doblete con el coro?

–Ya un poco menos agobiado porque la parte más dura está hecha, pero sí que es cierto que la premura de este año me ha atenazado un poco. Aun así y previendo esto, y que no es la primera vez que es tan tempranero, pues me administré los ritmos para no verme demasiado agobiado. De hecho, ahora mismo lo que me tiene más absorbido es la chirigota callejera. Con la comparsa y el coro ya estoy disfrutando de los ensayos.

–¿Y cuándo arrancó con la chirigota callejera?

–A ensayar empezamos justo el mismo día que empezó el concurso. Ahora mismo los ensayos es lo que me tiene más agobiado. Pero ya estoy acostumbrado a vivir con este ritmo y merece la pena pues al final la chirigota (’La clínica privada del doctor Potato’) es el mecanismo antiestresante del Concurso. Cuando te metes en el maravilloso mundo de la callejera se acaba tanto la euforia del triunfo, como lo amargo del fracaso. Es pura terapia.

–Pero más que fracaso, en los últimos años salvo en 2020 su comparsa ha ido a cada final y el aficionado la coloca en el duelo final con Martínez Ares, ¿cómo lo afronta?

–Esto es para el aficionado, no para nosotros. Yo no afronto la creación de una comparsa como un reto competitivo, sino con el reto de que la comparsa enamore, que guste, hago lo que me gustaría escuchar como aficionado. Y la competencia, la afición y la gente te pone ahí, pues creen que es una pelea de gladiadores. Pero no hago una comparsa para vencer a Antonio, es bonito el pulso, pero uno hace carnaval porque le gusta, le gusta sus coplas y porque yo me enamoré del Carnaval justo por esas coplas, incluidas las de Antonio. Lo otro le resta luminosidad.

–En tres años entiendo que el grupo se ha hecho a usted y usted al grupo. ¿Se puede decir que ya han encontrado su esencia, su sello?

–Bueno, todavía estamos en la búsqueda, pues venimos de tradiciones muy diferentes, yo de Ángel y ellos de Juan, así que estamos buscando el camino porque hay mucho recorrido, hay gente con experiencia. Estamos en proceso de descubrir, de perfilar y pulir. Todavía podemos explorar nuevos territorios.

–¿Qué nos puede adelantar de la comparsa y de este nuevo camino?

–Es otro tipo de comparsa. Y ha sido muy divertido porque hemos jugado en un territorio que nunca había explorado como letrista, ni ellos como grupo. El universo narrativo en el que nos vamos a meter es anómalo. Yo veo esta comparsa hace tres años y digo, ¿pero esto que es? Ni la música es la misma, ni el tipo, es diferente a ‘Los renacidos’ y ‘Los esclavos’. Es un muy gaditano y muy poco chovinista. La sensación es que es gaditana pero mirando hacia otra forma de entender lo gaditano y el propio piropo a Cádiz y el propio retrato de amor a Cádiz. Es una vuelta de tuerca.

–Pero en la puesta en escena siempre dan una vuelta de tuerca

–Sí es cierto, le damos importancia a lo visual, se huye de la austeridad y se apuesta por una escenografía enriquecida en consonancia y como implemento del propio tipo.

–Con el coro decía que su apuesta era rescatar lo añejo del tango, ¿qué pretende con la comparsa?

–El coro mira al pasado como cosa intencionada y la comparsa mira hacia el futuro, un territorio nuevo, incluso el dejillo gaditano tendrá su parte moderna y fresca. Estamos como revisitando el concepto de lo gaditano. Y estamos muy contentos, pero por pura superstición hasta que no lo vea no lo sabré. Hay ganas de soltar.

–Este año ha regresado el Noly, con el que trabajó desde ‘Los doce’ a ‘Los listos’, ¿cómo fue trabajar con este mago de la música y cómo es competir con él?

–Bueno trabajar con él fue un regalo del dios Momo, y algún día en la residencia de ancianos contaré que le puse letra a su música, es algo que me enorgullece. Guardo una gran amistad y es un gustazo verlo que está otra vez en activo, que su música vuelva al Falla es siempre un regalo. Lo quiero mucho.

–La crítica al Carnaval, al Concurso, es una constante, que viene a resumirse en la pérdida de su esencia ¿qué opina?

–Hablar del concurso es un tema muy aburrido, no las coplas, sino el debate de barra de peña, que cansa y es estéril. Yo ni voy a criticar ni defender, salvo el derecho de todo el mundo a cantar en el Falla, porque es consustancial y por puro respeto a su historia, aunque puede ser contraproducente.

–¿Cómo está viviendo este Concurso?

–En mis casa no se escucha otra cosa. Los años previos a la pandemia parecen lejanos, pero el nivel medio se va poniendo más delicado y exquisito. Tiene buena salud el concurso. El humor no es con lo que uno se ríe, y se echa en falta un poco de sorpresa, pero cada uno hace lo que puede. También se echan en falta a los competidores que no están. Vera, Remolino, la comparsa de Tino y Bienvenido. Pero mira ha habido regresos como el de Selu, que me parece una de las obras que ha atravesado el Concurso.