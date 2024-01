Para el que no la haya visto, “Memento” es una grandísima película del 2000, dirigida por el recientemente premiado Christopher Nolan, en la que el protagonista, llamado Leonard, sufre de amnesia anterógrada. Es decir, no puede crear recuerdos nuevos a partir de un punto de su vida, de manera que cada mañana se levanta y no recuerda nada de lo que haya hecho el día anterior. Se deja a sí mismo notas escritas, pero todo le resulta confuso, incierto, sospecha que otros le puedan estar engañando por su condición, y vive cada día una nueva aventura, aunque luego no la recuerde en absoluto.

Todo esto viene a cuento de que con nuestro querido Concurso del Falla me siento como Leonard. Una edición tras otra, y ya desde hace una década quizás, hablamos de que el Concurso requiere de una profunda reflexión y renovación, pero cuando llega el momento de cantar, todo ha quedado igual que el año anterior. Tres equipos de gobierno distintos, tres propuestas diferentes para la organización (Patronato, Foros, Consejos de Participación), y la edición actual no difiere casi nada de la que hubiera hace 10 años. Misma estructura, mismo reglamento, mismo sistema de puntuación y composición del Jurado, etc. Parece que, para el equipo de gobierno actual, el anterior ejecutivo lo hizo maravillosamente, porque no han tocado nada.

Como Leonard, en “mis notas” veo escritas las mismas excusas para que esto pase: la premura del tiempo, equipo nuevo, “este año no haremos grandes cambios pero servirá para que el año que viene sí los hagamos”… Pero al año siguiente nos volvemos a despertar y todo se ha olvidado. Si las sesiones se hacen larguísimas, pues las hacemos cortas. Si las sesiones se nos hacen demasiado cortas, pues las volveremos a hacer larguísimas. Y no recordamos. Y como Leonard, es inevitable que empiece a desconfiar de todo y crezca la sensación, como en la película, de que no están dando coba por algún lado.