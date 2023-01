Melli y Molina se unen para sacar una 'callejera'

La chirigota de Jose Molina ha recibido con los brazos abiertos a un autor que en los últimos años viene apuntando alto: Jesús Manuel Selma Martín-Murga El Melli,. Ambos han formado un interesante dúo que ha dado lugar a 'Amo escuchá, chirigota callejera'. Melli aseguraba en camerinos estar "muy tranquilo" y disfrutando por primera vez de una chirigota clásica, después de una etapa como letrista con la chirigota de Cascana. "Aquí noto que son más reacios a meter locuras en el repertorio", aseguraba.

Se incorporaba el Molina a la conversación para recordar a Melli que se había "arrastrado" para convertirse en el autor de la agrupación, hecho desmentido entre risas por el coplero. "No, en serio, me lo recomendaron, lo llamé y del tirón se apuntó al carro", explicaba Molina.

Molina ha sido el autor de la música. En un principio la hizo El Noly. "Y era un caramelo, pero por sus problemas de salud no podía venir a montar el pasodoble. Y preferimos optar por no meterla si él no se hacía cargo del montaje", contaba. También avanzaba que la chirigota iba a cantar seis cuplés (tres y tres) aprovechando el tipo de callejera que traen este año. "Serán otros seis en cuartos y si seguimos adelante, ocho en semifinales y diez en la final", indicaba Molina.

Acompañando a la chirigota se encontraba Kike 'Remolino', que ha colaborado con el repertorio en la parte musical, como el montaje del pasodoble, la presentación y la última cuarteta del popurrí.