Martínez Ares: "Se ha ganado con una comparsa que ha ido desde el primer día a cuchillo"

Son 8, van 8, primeros premios los que atesora Antonio Martínez Ares, de 'Los miserables' a la recién conquista de 'Los sumisos', en su abrumador palmarés carnavalesco. Cada uno ansiado, cada uno querido y luchado pero, si cabe, este último con el que se despertaba esta mañana de sábado 4 de junio "tiene algo de especial" quizás "por lo raro" que al eterno Niño de Santa María se le ha antojado este Concurso.

"Sí, en cierta manera, es especial porque todos sabéis mi manera de pensar sobre esto, y esa lucha está presente en la comparsa desde el primer día, lo tenía muy claro. Para mi gusto este ha sido un Concurso muy raro pero, como en cualquier otra edición, uno sabe que en un Concurso puede pasar de todo, puedes llegar e irte, ¡vete tú a saber!, y puedes llegar y ganar, pero con 'Los sumisos' se ha ganado con una comparsa que desde el primer día ha ido a cuchillo, eso es especial", reflexiona su autor.

Una comparsa, letal con la cara servilista del Carnaval y, sobre todo, con su instrumentalización política, con la que su creador ha intentado "poner un poco en el espacio-tiempo cosas que históricamente han sucedido, como todo el mundo sabemos, siendo un Concurso en el mes de mayo que qué mejor momento para recordar lo que sucedía entonces", explica. "Ya que estaba mayo de por medio pues, bienvenido sea, ¿no? Eso me daba una gran oportunidad de establecer una conexión entre lo que pasaba y lo que no nos gustaría que volviera a pasar. Mayo no es nuestro mes ni por asomo, creo que se podrían haber hecho las cosas de otra manera en este Carnaval pero eso es una opinión mía, como lo es que creo que este Concurso para nosotros no podría haber resultado así, si no se hubiera ido a cuchillo".

A cuchillo pero, "disfrutando". "Yo hacía mucho, mucho tiempo, que no cantaba en la Final y me ha gustado mucho volver. Ha sido una actuación muy bonita, o así al menos lo palpamos nosotros. ¡Y en el primer bloque!, que eso no nos suele ocurrir. Está muy bien actuar a una hora buena, prudente, que te puedes cambiar con tiempo, luego comer tu bocadillo, tomarte una copita... ¡Me cago en la leche, qué bien, ¿no?!", se congratula Martínez Ares que recuerda que "quitando 'Los cobardes', los últimos 4 años seguidos nos ha tocado, prácticamente, cerrar". "Ya llega un momento que uno dice, que para esto, ¿no?, a ver si le toca cerrar a otro", ríe dejando una pausa tras la que vuelve a insitir: "pero ha sido un Concurso súper raro, muy raro..."

Un Concurso raro cuyo fallo lo escucharon "pues un poco diferente cada uno, gente que lo hizo con su familia y, los más jartibles, en el colegio Profesor Juan Carlos Aragón, que es donde ensayamos, y nada, unos y otros todos muy contentos, claro", explica el autor que esta jornada de sábado junto a su grupo "ya empezamos la historia que conlleva el desempeño del primer premio del Falla (tablaos, pregón...) y a las 21.30 tenemos también una cita con la plaza de Toros de San Fernando en plaza toros... Pero yo todavía no tengo equilibrado el PH al verano, a este carnaval en verano", se queja el carnavalero al que podremos seguir viendo este año sobre los escenarios "mientras cuerpo aguante". "Y es duro para mí, porque esta gente (su grupo) esta genéticamente preparada y a mí hace falta rodar, que estoy un poco oxidado porque ya son muchos años fuera de las tablas, pero sarna con gusto...", asume.

Y es que Antonio Martínez Ares decidió volver a convertirse en intérprete de su comparsa por la concurrencia de varias circunstancias: "Nico no estaba y, al final, pues quedaban dos huecos. Uno estaba cubierto por Javi y ya, el otro, pues la verdad que me planteé que como ésta iba a ser una comparsa muy especial, donde yo iba a liderar una lucha carnavalesca muy personal, pues que sería oportuno ponerme al frente y pa´lante" .

Al frente de 'Los sumisos', el primer premio del COAC 2022 que corona su repertorio con una última cuarteta de popurrí que posee una resistente adherencia de la que su autor es "consciente": "¿Ta va llevando con ella, verdad? Fíjate que el final de este repertorio es un canto a la tristeza más absoluta. Ellos se despiden y saben adonde van otra vez pero, por eso mismo, creo que había que buscar el equilibrio, la risa, la alegría, porque la risa siempre gana, el Carnaval siempre gana. Y, en ese sentido, la música tiene un efecto muy sanador y cuando se te queda en bucle, por algo será. Pero, si te digo, yo no la pedí, me llegó. De esas que estás ensayando, jugando con la guitarra y salió, y cuanto más la tocaba, más se me pegaba en la piel, y ya me dije, algo me quiere decir esto, y me dejé llevar..."