Martínez Ares, en la entrega de premios del COAC 2024: "Me parece de muy mal gusto que Miguel Ángel Fuertes no tenga su merecido homenaje"

El Teatro Falla acogió en la noche del martes la gala de entrega de Antifaces de Oro y de premios del COAC 2024 y entre los momentos destacados estuvieron las palabras de Antonio Martínez Ares, que con su tercer primer premio consecutivo en comparsas iguala el récord de Antonio Martín en los 80.

El poeta gaditano aprovechó la entrega de trofeos para acordarse de tres personas a los que le dedicaba este galardón de 'La oveja negra'. "Me quiero acordar de tres personas. Mi padre, porque me acordé mucho de él el día de la final. Quiero recordar también a Adela del Moral, por favor, porque ha sido un año muy complicado y es para tenerla siempre en el corazón; y a la tercera persona con la que quiero compartir este premio es Miguel Ángel Fuertes".

Fue entonces cuando lamentó que no hubiera un acto para el regidor de escena que se jubila sobre esas tablas. "Se suponía que hoy le iban a hacer un homenaje a Miguel, pero como pasa siempre en Cádiz nos acordamos de las cosas cuando pasan. él se merece mucho porque nos ha dado mucho durante muchísimos años, Salmendro es el Falla especialmente y me parece de muy mal gusto que no tenga su merecido homenaje", cerraba sus palabras el autor. que actuaba con su grupo recogiendo fuertes aplausos del público del teatro.

Don Antonio Martinez Ares dando fuerte hasta en la entrega de premios del COAC, dedicándole el premio a Miguel Ángel Fuertes. pic.twitter.com/3L85Ye3RxN — Juan antonio Canet (@canetja) February 21, 2024

Miguel Ángel Fuertes ha recibido durante este concurso el cariño de mucho colectivos de carnavaleros, artesanos, prensa,... pero oficialmente no ha dado a conocer ningún acto por parte del Ayuntamiento de Cádiz. Antonio Martínez Ares ya habló del cariño por él en la sección que Diario del Carnaval realizó este año como 'Historias del Salmendro'.

Emoción en la entrega de los Antifaces de Oro

El COAC 2024 se dio por cerrado en la noche del martes con la entrega de los trofeos a las agrupaciones finalistas tanto de la cantera como de adultos y con la entrega de los Antifaces de Oro, que congregó otros momentos emotivos de la gala.

Manuel Albaiceta Revuelta, Carlos Sibón Pedemonte, Alejandro Monzón Cruz, José Antonio Flores Pérez 'El ensaladilla' y a título póstumo a Francisco Díaz García 'Pelahígo' recibieron sus reconocimientos en el escenario del Teatro.

Manuel Albaiceta es una de las voces míticas de la comparsa de El Puerto, cantando en grandes agrupaciones de Los Majaras como 'Apaches de París, 'Raza Mora', 'Los simios', 'Israel', o 'Gigantes'. Albaiceta estuvo algún tiempo cantando por España con 'Los Beatles de Cádiz' y 'Los maniseros'.

Su compañero 'Pelahígo', fallecido en diciembre de 2017, también voz de referencia en la fiesta, es otro de los premiados, en este caso a título póstumo. En el Concurso del Falla debutó con 'Los hindúes' en 1971, comparsa a la que siguieron grupos como 'Los galanes' 'Raza mora', 'Cantares', 'Los simios', 'Israel', 'Gigantes', 'Caballos Andaluces' o 'El fantasma de la ópera', su última participación en el Concurso del Falla en 1994.

Carli Sibón, hermano de El Purri, es otra de las voces más destacadas del Carnaval gaditano, de gran gusto las octavillas con las que adornaba los repertorios. Fue integrante de grandes comparsas como 'Capricho andaluz', 'Los belloteros', 'Agua clara', 'Voces negras' o 'Mississippi Club'.

José Antonio Flores Pérez 'El ensaladilla' formó parte de la orquesta de coros de La Salle Viña como 'Los pájaros', 'Takatá chin-chin pom-pom' o 'Bátmonos que nos vamos'; y de Julio Pardo como 'La tienda la Cabra', 'El coro' o 'La Gaditana'. Tiene además en su haber la autoría de un buen número de coros, algunos de ellos de la cantera.

Alejandro Monzón Cruz, bombista e hijo del recordado Jesús Monzón, comenzó su trayectoria en las agrupaciones infantiles de la peña Nuestra Andalucía y desde hace 15 años es componente de la chirigota de Vera Luque, con quien ha conseguido varios primeros premios como 'Los que van por derecho', 'Los superpop', 'Esto sí que es una chirigota' o 'Los cadizfornia'.

La entrega incluyó un bonito instante, con los herederos de los comparsistas de la Peña Nuestra Andalucía cantando a Monzón el pasodoble que Tino Tovar, en 'Voces', dedicó a este grupo y a esta entidad histórica del Carnaval, que sigue dando frutos en sus nuevas generaciones.