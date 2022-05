María López ('This is Cádiz'): "Cuando en adultos veo a una mujer compitiendo pienso, yo voy a ser esa"

María Lopez tiene 18 años, tres de carrera carnavalera, y "muy claro" que quiere seguir cantando en la categoría de adultos donde este martes ha actuado con su chirigota 'This is Cádiz', primer premio en la categoría juvenil. "Cuando en adultos veo a una mujer en una agrupación compitiendo pienso, yo voy a ser esa", dice asertiva.

Y es que María sabe ya lo que es ganar, en su caso, dos veces consecutivas, cinco para los más veteranos de la chirigota de Diego Letrán y Manolín Santander. "Yo la primera vez salí con una comparsa, que no tiene nada que ver con este grupo, y después hace dos años ya me vine con ellos y con ellos me quedaría eternamente", declara su amor la chirigotera que no sabe "si el año que viene podré seguir saliendo en juvenil porque cumplo los 19 años", cuenta.

Lo que sí sabe María es del presente, de que "seguro" encontrarán a 'This is Cádiz' "cantando esta semana de Carnaval en la calle" y de lo "bien" que se lo ha pasado inaugurando la quinta sesión semifinal del Concurso. "Y aunque sé que voy a quedar un poco mal diciéndolo, a mí me gusta más el aplauso de mi gente de la cantera que me gritan "vamos María" y esas cosas; pero el aplauso final de aquí de adultos tengo que reconocer que me ha puesto hasta nerviosa", ríe la joven.