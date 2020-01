–¿Qué serie tiene que apurar antes de que esta noche arranque el Concurso?

–Yo no soy ni de Juego de Tronos ni de Los soprano, soy raro, lo reconozco. A mí me gustan las series españolas, así que más que apurar me va a tocar ver on line todas las series que acaban de empezar, como la segunda temporada de Vivir sin permiso o Perdida, de Antena 3.

–¿Cuál es el último libro que se ha leído?

–En este caso los últimos, pues me gusta leerme dos libros a la vez. Se trata de El caso Fitzgeral, de John Grisham y Falcó, de Pérez Reverte.

–¿Qué música escucha más allá del Carnaval?

–¿Pero hay más que el Carnaval? (ríe). La verdad es que no soy muy melómano, lo reconozco. Así que en radio escucho o Carnaval o tertulia política, deportiva o magazine. Eso no quita que me guste alguna canción, pero lo cierto es que escucho Carnaval todo el año.

–Un sitio para perderse...

–Soy muy playero, así que la Victoria o Cortadura, que es lo que más me gusta para desconectar.

–¿Está deseando ver un capirote por las calles?

–Reconozco que me encanta la Semana Santa, no es ninguna sorpresa, pero a su debido tiempo. Primero toca Falla, después toca la calle y después un capirote. Y un capirote en Cádiz, yo no me voy a ningún sitio.

–¿Reconoce que es un talibán de la horquilla?

–Rotundamente sí, subrayado, en negrita y entrecomillado.

–¿Entusiasmado con el Cádiz C.F. pese a los últimos partidos?

–Muy entusiasmado e ilusionado, pero también algo apesadumbrado por los últimos resultados.

–¿Dónde se daría un homenaje?

–No tengo un sitio fetiche, así que me gusta comer en cualquier sitio donde se coma bien. Además, soy más de mesa que de barra.

–¿Cuándo se cortará la coleta?

–Cuando se caiga sola, que va de camino de ello, por desgracia (ríe).