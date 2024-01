Luis María Rodríguez: "A mis 62 años no voy a cambiar y sigo experimentando"

A Luis María Rodríguez Rondán siempre se le espera. Los más viejos de este Carnaval donde la memoria no llega tan lejos de lo que debería llegar, saben que es un autor sinónimo de riesgo y de coherencia con sus alocadas ideas. Este miércoles ha cumplido 40 carnavales desde que debutó en 1984 en el coro 'Tela marinera'. Luego vinieron éxitos como autor en 'Los combois de a pejeta' o 'Los Juancojones', antes de sacar chirigotas como 'Esto está embobao'.

El coplero gaditano cumple cuatro concursos con la chirigota de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), esta vez en solitario tras compartir los tres primeros años la autoría con Carlos Pérez. "Tengo una buena sintonía con este grupo. Y este año, por aquello de estar solo en la autoría, he ido más veces a Los Palacios. Pero en realidad nos comunicamos con el móvil y nos entendemos", explicaba en los camerinos antes de la actuación.

Su chirigota, una parodia del longevo presentador televisivo Jordi Hurtado, trae "un poco de humor absurdo del que me gusta a mí. A mis 62 años ya no voy a cambiar y sigo experimentando. No sé si será arriesgado, pero así me gusta hacerlo, no lo puedo remediar".

Rodríguez Rondán reconocía que "cada vez me cuesta más trabajo. Muchos se creen que los autores no trabajamos y que nos dedicamos a esto". Para concluir dijo añorar "el Carnaval de los 80, la edad prodigiosa de la fiesta", apuntando su intención de visitar la exposición 'Objetivo los 80: la década mágica del Carnaval', de Kiki y Javi Osuna, que se inaugura este jueves en la Fundación Cajasol.