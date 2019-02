Luis María se estrena de paisano

"Esto es lo que más me gusta: los momentos previos". A Luis María Rodríguez Rondán le contemplan más de 30 carnavales desde que debutase en 1984 en el coro 'Tela marinera'. Desde entonces se ha distinguido como autor de chirigotas, una de ellas la tan recordada 'Los combois de a pejeta' de 1988. Este año, después de dos carnavales con el Love y compañía en la chirigota callejera, regresa al COAC poniendo letra a 'Esto está vigilao', de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). Aclara que el tipo es suyo, aunque curiosamente el nombre, el quinto de su trayectoria que empieza por 'Esto está...', no. Antes fueron 'Esto está atascao', 'Esto está embobao', 'Esto está manipulao' y 'Esto está amargao'.

El coplero hacía el pasacalles con su grupo desde la peña Los Juancojones por primera vez de paisano. "Siempre he salido cantando, así que me encuentro un poco raro", confesaba. Fue reclamado para escribir a esta chirigota por su músico, Carlos Pérez, integrante de 'La maldición de la lapa negra' y cuartetero de tronío. "Carlitos es quien ha montado todo y yo he ido unas cuantas veces a Los Palacios. Con las tecnologías se envían tranquilamente los repertorios", explicaba.