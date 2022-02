Kichi apela a la "responsabilidad" de los gaditanos ante el próximo carnaval callejero

El alcalde de Cádiz, José María González, ha apelado a la responsabilidad de los gaditanos como mejor medida para hacer más seguros los carnavales callejeros que se van a celebrar en la ciudad a partir del próximo 26 de este mes de febrero. Unos Carnavales que, como ha recordado Kichi esta misma mañana a preguntas de la prensa en un acto de la Universidad de Cádiz, no organiza el Ayuntamiento pero que se van a celebrar de manera espontánea. El alcalde, además, lamenta que la Junta de Andalucía, desde el punto de vista sanitario, "no se posicione ante un evento que se va a dar sí o sí".

Recuerda González que durante la pandemia Cádiz ha sido "una ciudad modélica", incluso con el alto nivel de vacunación, y se apoya en esta evidencia para no dudar del comportamiento de los gaditanos en la improvisada fiesta callejera que se avecina: "Es sintomático el grado de responsabilidad colectiva que ha demostrado la ciudad de Cádiz a lo largo de estos duros dos años, y lo que va a hacer la gente, estoy convencido, es lo que ha venido haciendo estos años: ser responsables".

También ha aprovechado el regidor para volver a congratularse por la medida de trasladar la fecha oficial del carnaval: "El ayuntamiento fue previsor, fue riguroso, y antepuso la salud de los gaditanos sobre cualquier otra cosa, y tomó la decisión de trasladar extraordinariamente los Carnavales a un escenario mucho más posible y mucho más seguro. Una alternativa que al final se ha demostrado que fue una decisión bastante acertada dado el eco que ha tenido en otros carnavales de nuestra país y del mundo. Esto demuestra que la decisión no fue desacertada".

"El Ayuntamiento se lleva el carnaval a un mes seguro -continúa el alcalde-, por lo menos donde había muchas expectativas de que se pudiesen desarrollar con normalidad, y lo que tenemos ahora en febrero es la voluntad de convecinos y convecinas de salir durante algunos días para celebrar el carnaval. El Ayuntamiento no puede obviar que eso se va a producir y, por lo tanto, inspirado y guiado por un interés general tendrá que estar para que las calles estén limpias, que la actividad se desarrolle con seguridad tanto para los que vayan a estar cantando como a quienes escuchen".

El reproche, eso sí, vuelve a ser para la administración autonómica, a la que se la he solicitado un pronunciamiento oficial respecto a la fiesta que, según las palabras de Kichi, no se ha producido: "Lo que se le pide a la Junta de Andalucía es un posicionamiento, dada que es la autoridad competente en materia sanitaria, ante un evento que se va a dar sí o sí, que el Ayuntamiento de Cádiz no organiza pero que se va a dar. La Junta entiendo que más allá de las indicaciones que ya se han dado en materia de convivencia y en materia de seguridad como el uso de mascarilla, el mantenimiento de la distancia..., pues no ha tenido a bien tener ningún tipo de posicionamiento más. Nosotros lo respetamos, estamos acostumbrados a que eso se produzca así, y el Ayuntamiento de Cádiz hará lo que tiene que hacer y lo que ve conveniente hacer en estos casos. Lo primero, objetivo número uno, la salud. ¿Nos gustaría contar con la aquiescencia y la complicidad de otras administraciones? Sí. ¿No ha sido así? Pues desgraciadamente no, pero estamos acostumbrados. No será la primera vez tampoco".