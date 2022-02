El Ayuntamiento de Cádiz llama "irresponsable" a la Junta por eliminar las restricciones en el Carnaval de febrero

El aviso de la Junta de Andalucía de que “no hay medidas restrictivas de aforos ni horarios en niveles 0, 1 y 2, así que se aplica la normativa convencional”, dando paso a la celebración sin restricciones del Carnaval en la calle a finales de este mes, ha obtenido respuesta por parte del Ayuntamiento de Cádiz, que hizo una consulta a la administración autonómica para conocer las medidas sanitarias que podrían afectar a la fiesta. Además de lamentar que la Junta “haya optado por responder antes a la prensa que al propio Ayuntamiento, que es quien lanza la petición, pues por el momento no tenemos contestación oficial por parte del Gobierno andaluz”, el Consistorio afirma que le parece “irresponsable y contradictoria la posición del Gobierno andaluz en este asunto, ya que esta misma semana el consejero de Salud advirtió de que todavía estamos viviendo una pandemia mundial y que es necesario mantener precauciones. Y, sin embargo, parece que no quiere poner medidas ante el Carnaval no oficial”.

“Lamentamos que la Junta se ponga de perfil y haga dejación de funciones en este asunto que tiene que ver con medidas sanitarias, ya que se se acaba de publicar en el BOE que se mantienen las excepciones en exteriores. Así en la celebración de eventos multitudinarios si no hay distancia y de pie, habrá que llevar mascarilla, y se ha incluido también la recomendación de hacer uso de la mascarilla cuando haya aglomeraciones en la calle, como va a ocurrir en el Carnaval no oficial”. Fuentes municipales insisten en no entender “la irresponsable actitud de la Junta cuando sabe que se van a producir concentraciones. Desde el Ayuntamiento hacemos un llamamiento de responsabilidad a la ciudadanía, para así evitar la propagación de contagios”. El equipo de gobierno lamenta que la Junta “anteponga su interés político y su afán de desgastar al Ayuntamiento de Cádiz a lo primordial, como es la salud no sólo de los gaditanos y gaditanas, sino de muchos andaluces que seguro que acudirán a la ciudad con motivo del Carnaval no oficial”.

Recuerdan desde el Ayuntamiento que “lo que hemos hecho ahora es pedirle a la Junta de Andalucía, atendiendo a la evolución de la situación pandémica, si tienen previsto aplicar nuevas restricciones y medidas que sean incompatibles con la presencia de agrupaciones en las calles de Cádiz, así como las recomendaciones que se deben seguir para evitar un aumento de los contagios. De esta manera, damos traslado a la Junta de Andalucía de los temas abordados en las convocatorias de los Foros del Carnaval y se pretende dar cobertura a las solicitudes manifestadas por los participantes en ellos, como se comprometió la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla”. Igualmente, el alcalde ha pedido a la Junta que se incrementen los días para la ampliación de los horarios de cierre de establecimientos hosteleros ante la celebración del Carnaval no oficial, “ya que son 20 los días de los que se dispone y entre los dos carnavales se agotan, por lo que no podríamos ampliar los horarios de cierre en otras fechas, como la de la Sail GP, el Trofeo Carranza, en días de concierto, etcétera. Así que esperamos que el Gobierno andaluz nos dé una pronta respuesta y que sea afirmativa”.

Recuerdan estas fuentes municipales que “como ha dicho el presidente de Horeca sobre este asunto, se trata de un año de excepcionalidad y ello conlleva medidas excepcionales. La Junta dice que con sólo 3 semanas no da tiempo de un cambio así, pero hay que recordarle que hasta el pasado viernes no habló de que se había alcanzado el pico de la sexta ola, por lo que realizar antes esta petición habría sido bastante irresponsable por nuestra parte”.

Por su parte, la Junta señaló que la facultad de ampliar los horarios depende de los ayuntamientos, estando sometida a los criterios marcados por el artículo 23 del Decreto 155/2018, de 31 de julio, cuyos 20 días al año lo eligen los propios ayuntamientos (además de Semana Santa y Navidad).