Javi Aguilera: "El primer personaje que pensamos es el de Joselito, porque tiene una manera muy particular de interpretar"

Los componentes del cuarteto 'Los cocos de Cadi' salieron muy satisfechos tras su pase de cuartos. Javi Aguilera, que comparte la autoría junto a Ángel Piulestán y Toté, apenas si podía dejar de sonreír atendiendo a los compañeros de los medios de comunicación. "Estoy contento. El público se lo ha pasado bien. Nosotros venimos a divertirnos, con el respeto y la responsabilidad que requiere el Concurso y el Falla, pero una vez conseguido esto nos sentimos satisfechos", dijo.

"Estoy muy contento con el pase. Se dice que el público de cuartos es el más difícil pero yo he salido alegre esta noche. He visto al cuarteto muy bien, dinámico, muy entretenido, y eso es lo que queremos. Cuando decidimos volver a salir teníamos claro que había que ponerse a pico y pala y ya está. Para eso ensayamos", aseguró Javi, que reconoció no tener una posición clara sobre el cuplé interpretado por Gago a Joaquín y que este domingo mereció la aireada respuesta de la esposa del futbolista portuense.

En cuanto a la vis cómica que tiene Joselito, un extraordinario cuartetero, aseguró que "nosotros el primer personaje que buscamos es el de Joselito, porque él tiene una manera muy particular de interpretar y hay que buscar un personaje que le pegue. Ya a partir de ahí vamos repartiendo los papeles. Nos da mucho juego. Este año lo ha clavado. Desde que vi la película tenía esta idea, traerla al Carnaval de Cádiz, y ya empezamos a darle vuelta".

Javi Aguilera acabó mandando toda su energía a sus compañeros del resto de cuartetos y deseándoles mucha suerte con una gran deportividad y señorío.