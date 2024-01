Iván Romero: "Con seis componentes es más difícil pensar e interpretar una parodia"

Los hermanos Romero Castellón han regresado juntos al Concurso del Falla cuatro años después de que participaran con 'El cuarteto del More', justo antes de la pandemia. Lo han hecho con 'En mi caseta cabe todo el mundo', representando a un disparatado camping con diversos personajes, a cada cual más loco.

Iván, el autor, en el papel de psicópata asesino, confesaba antes de actuar que "con eso de que no hago la comparsa llevo el repertorio adelantado y ya tenemos preparados los posibles dos siguientes pases". Son seis los componentes. "Mantenemos a mis hermanos y a Pedrito y no quise dejar fuera a los que vinieron conmigo en el cuarteto de verano en el 2022: Leo Power y Miguel Fernández", explicaba.

Gestionar la participación de seis cuarteteros no ha sido fácil. "Me he dado cuenta de que con seis es más difícil pensar e interpretar una parodia. Porque en un cuarteto como el que yo hago hay que presentar a los personajes. Y nada más que en presentarlos se te va el tiempo. Y luego hacer una trama para que la gente se ría, pero al final hemos salido airosos", apuntaba el autor.

Sobre la modalidad de cuartetos dijo verla "un poco más animada. El Gago solo ha sacado grandes cuartetos, pero por lo menos que haya competición. A ver si con el nuestro, el de Dani Illesca y el de Aguilera subimos entre todos el nivel, que falta hace".

Borja Castellón, el encargado del camping, salía del escenario afirmando que "esto tiene mucho trabajo. Los hermanos solo mirándonos nos entendemos, pero al meter a más gente hemos tenido que acoplarnos. Lo han hecho de lujo. Creo que hemos conectado y hemos pasado un buen rato".

No ha sido fácil el último año para Yerai Romero, el cargante del camping, que sufrió un aparatoso accidente de moto que aún le mantiene asistiendo a rehabilitación. "Lo he pasado mal, pero ya estoy medio recuperado", reconocía. El cuarteto le ha servido de terapia. "Pues sí, antes no me había pasado nada malo y no tenía el Carnaval como vía de escape, pero esta vez sí. Este año he notado que lo necesitaba de verdad", admitía. "Nos hemos sentido bien en el escenario", señalaba mientras repartía abrazos.