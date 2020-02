El locutor de Onda Cádiz Radio deja unos minutos el micrófono y los cascos para que lo conozcamos un poco más.

–¿Qué escucha en la radio cuando no está usted en el aire?

–Escucho los programas informativos matinales y me gustan también los programas deportivos de la noche.

–¿Se levanta temprano incluso durante el concurso?

–Normalmente soy de los que le gusta aprovechar la mañana y me gusta levantarme pronto. Además tengo que producir todo el tema de invitados y contenido para hacer más amena la espera entre agrupación y agrupación. Y también es que en teoría por las mañanas me tengo que aprender el repertorio de la chirigota callejera en la que salgo ‘Los golfos del pérsico (iranía fina gaditana)’

–Y además anda mucho, ¿no?

–Es una de mis aficiones. Empleo mucho tiempo en caminar por Cádiz, me gusta hacer rutas por la Sierra los fines de semana y ya he hecho tres veces el Camino de Santiago y estoy preparando el cuarto.

–¿Es realmente febrero su mes preferido?

–Sí que lo es, sí. Me va la marcha y me da siempre pena que se acabe el Falla. No cambio este mes por uno de asueto.

–¿Y le gusta la Semana Santa?

–También era un ‘picao’, aunque me he apartado un poco no me voy a ningún lado ni me pierdo la salida del Nazareno, porque me trae recuerdos con mi madre.

–Confiese, ¿le hubiera gustado ser cantaor flamenco?

–Hombre, profesional no pero formar parte de algún grupo me hubiera gustado. Me apuntaba siempre a los grupos de villancicos y en la fiesta de amigos soy un lanzado y me arranco por fandangos, y si no me lo invento.

–La mejor experiencia de su vida fue...

–Ser cartero real.

–¿Su día perfecto pasa por la Caleta?

–Me gusta mucho darme una vuelta, unos bañitos , una caballa en la Peña Juan Villar y otro bañito más. Aunque este año me ha costado más. Yo si tenía ganas de reírme decía: Me voy para la Caleta que seguro que estará allí Manolo (Santander) y eso se echa en falta.