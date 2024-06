Francis Sevilla Pecci se propone revitalizar la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz

Nuevos tiempos, nuevas ideas. Francis Sevilla Pecci acaba de coger las riendas de una de las asociaciones señeras del Carnaval de Cádiz: la de autores. Ha sucedido en el cargo a Miguel Villanueva, un histórico que ha dado un paso al lado por motivos personales y familiares. Al nuevo presidente le queda por delante el reto de revitalizar una asociación que “podemos decir que llevaba un tiempo un pelín desconectada y que quizás se haya quedado atrás con la creación de asociaciones que defienden a cada una de las modalidades del COAC”, estima Sevilla Pecci.

Pero el nuevo dirigente apunta que “esto no es una guerra de colectivos. Nuestra asociación tiene que volver a ser el punto de encuentro de todos los autores. Los de Cádiz y los de fuera, los punteros y los que no lo son tanto… para nosotros todos son iguales. Está bien que cada asociación defienda lo suyo, pero la nuestra seguirá defendiendo a los autores. Tenemos que seguir creciendo, pero tenemos que estar todos aunque cada uno pertenezca luego a otra asociación. No es excluyente. Y, además, recuperar los vínculos con los componentes de las agrupaciones”.

Autores sigue contando en la organización del Concurso de Agrupaciones, pues pertenece al Consejo de Participación, pero “debe tener el peso de un colectivo con 420 socios”. Insiste Sevilla Pecci en que “tiene que haber una casa donde estén representados todos los autores y esa debe ser la Asociación de Autores”.

"Debemos aumentar la actividad de la asociación porque hemos perdido visibilidad”

Al respecto de la planificación del COAC, Sevilla Pecci considera que en el Carnaval “faltan cercanía y diálogo, pues la fiesta, como la sociedad en general, está polarizada. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y eso no nos beneficia en nada pues al final debemos tener todos los mismos intereses: el engrandecimiento de la fiesta”. Considera que “hay que estar más unidos y eso es algo que falta en Autores y en las demás asociaciones. A ver si entre todos ponemos un poco de cordura”.

Hay vida más allá del COAC. Por ello, Sevilla Pecci incide en asuntos por resolver como que todos los autores cobren sus derechos de la SGAE o la necesidad de organizar actividades que sirvan de encuentro, así como prestar atención a autores con dificultades. “Tenemos una gran sede y debemos darle más uso. Los autores tienen que pensar que esta es su casa, abierta a todos”, apostilla antes de mencionar una de sus prioridades para estos cuatro años de mandato: “Mejorar y actualizar el censo de autores”.

La idea es mantener todo lo ya asentado como los premios Lo mejó de lo mejón, los festivales Me Río de Janeiro y Martes de Carnaval, las charlas ‘Te vi disí la verdá’… “pero debemos aumentar la actividad de la asociación porque hemos perdido visibilidad. Por eso vamos a potenciar nuestra presencia en las redes sociales, que hoy en día es clave para llegar a la gente y para acercarnos a la actualidad”.

"Está bien que cada asociación defienda lo suyo, pero la nuestra seguirá defendiendo a los autores”

El nuevo presidente de Autores se reunirá de un buen equipo en su junta directiva, con tres destacados copleros en la vicepresidencia como Tino Tovar, El Sheriff y José Manuel Valdés. “Era necesario incorporar a autores en activo y a autores de peso. También hemos incluido a autores de cantera para darle a infantiles y juveniles el sitio que merecen”, señala. En su junta habrá dos mujeres, lo que a su juicio es poca cuota. “Es una asignatura pendiente. Pero no hay más porque tenemos un déficit importante de mujeres socias. Por estatutos, sin ser socio no puedes pertenecer a la junta directiva”, aclara.

Seguirá confiando en Juan Jurado, Juan Mesa, Antonio González y Pepe Corrales, los veteranos que llevan muchos años en Autores. “Son gente de infantería, de trabajo callado pero eficiente. Son esas personas imprescindibles para el funcionamiento de una asociación como la nuestra”, concluye.