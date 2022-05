Fernandi y David 'Principito': "Hemos dado un salto de calidad de tres o cuatro años"

Nerviosos, "pero con esos nervios de la ilusión que si no se tienen, mejor no salir", componentes y autores de 'Cantando bajo la lluvia' esperan salir a escena en este cuarta preliminar del Concurso de Agrupaciones para reafirmar las buenas sensaciones que hace dos años dejaron con su estreno en la categoría de adultos a la que llegaban desde la cantera con su propuesta de 'Los primerizzos'.

"Hemos dado un salto de calidad de tres o cuatro años", coinciden tanto David Domínguez Principito como Fernando Núñez Fernandi, autores de la comparsa a la que, dicen, le ha venido "bastante bien" el año en blanco del Concurso "para ganar en madurez". "Nos ha venido divino porque en estos dos años han pasado muchas cosas y, aunque no se notara, en el último Concurso había gente que venía bastante verde, inmaduros en muchos sentidos, y este tiempo transcurrido creo que nos ha venido bien", reflexiona David Domínguez, otro de los autores que desde la cantera llegaron pisando fuerte.

"Yo siempre le estoy agradecido a David por darme la oportunidad de estar en este camino con ellos porque es muy bonito inculcarle a los chavales tu forma de ver el Carnaval, exponer tu manera en una agrupación y, por supuesto, matar el gusanillo del Carnaval con ellos", explica Fernandi que reconoce que cuando ve a sus antiguos compañeros, "a Ángel, a Carli, pues pienso que yo podría estar ahí con ellos, pero lo pienso ese día, sólo el día que cantan, pero luego ya no me veo", ríe.

Fernandi también opina que su grupo está "avanzando", que puede hacer buen papel "para entrar en semifinales". "Pero a mí no me gusta eso de venir a pelear, nosotros venimos a pasarlo bien, a disfrutar, no a ganarle a nadie, sino a cumplir una meta. Nuestra meta es semifinal pero todas las agrupaciones son buenas y merecen respeto porque también han trabajado mucho estos meses", piensa el excomponente del mítico grupo de Martínez Ares que alecciona a sus chicos diciéndoles que "en las cuatro o cinco grandes no hay ni que pensar, esas están en una, y nosotros, por ahora, en otra. Todo llegará..."

"Todo llegará" es lo mismo que opina su compañero en letra y también autor de la música para el que la noche sería un triunfo "si demostramos que estamos aquí ya no como unos debutantes desde la cantera sino que somos un joven grupo a tener en cuenta", refuerza.

Con la que está cayendo...

La comparsa 'Cantando bajo la lluvia' es un reflejo "del carácter" de una ciudad. "Con la que nos está cayendo, el paro, las necesidades, la pandemia... Y el gaditano no deja de cantar, aunque no siempre tenga ganas... Pues la comparsa de este año es una metáfora de esa manera nuestra", descubre El Principito.

Una propuesta que David abraza con muchas ganas como autor pues también "paso a paso" nota que va creciendo "en calidad y en seguridad". "De manera humilde, tranquilos, pero, bueno, creo que estamos demostrando que estamos aquí y que hay que tomarnos en cuenta", decide.