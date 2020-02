"He sido muy casero de siempre, desde que estaba en la cantera del Cádiz C.F."

–¿Alguna obra que le guste que no sea la de una casa? (de arte, de teatro, película...)

–Siempre que puedo veo una película que está a punto de cumplir 50 años: ‘El padrino’. Marlon Brando y Al Paccino lo hacen de gran categoría.

–¿Está mejor en casa o en la calle?

–En casa, totalmente. Y no de ahora que estoy fastidiado con el pie, sino de siempre. De más joven, cuando estaba en la cantera del Cádiz C.F. no salía mucho con eso de cuidarse, así que siempre he sido muy casero.

–Verá entonces muchas series. ¿Cuál le tiene enganchando?

–‘Black list’. Son siete temporadas, cada una de 22 capítulos, pues en cuestión de un mes me he puesto al día. Pero ha tenido un parón y faltan capítulos por estrenar, será porque saben que es el concurso del Falla, para no restar audiencia a Onda Cádiz (ríe).

–¿Qué libro tiene en la mesita de noche?

–Pues justo acabo de terminar ‘La cadena’, de Adrian McKinty, que me aconsejó Ángel Núñez.

–¿Y cuál es el que recomienda al lector?

–Me gusta mucho la novela histórica, sobre todo el tema de Egipto. Pero recomiendo leer de Juan Gómez Jurado ‘Reina roja’ o ‘Loba negra’, cualquiera está chula.

–Un sitio de Cádiz para desconectar.

–Desde que solté las muletas me pego grandes caminatas por la Bahía o por el Paseo.Voy con mis cascos con musiquita y Carnaval.

–¿Tiene alguna manía?

–Soy muy estricto con la puntualidad, me mata esperar.

–¿Cuáles son sus referentes en el mundo del humor?

–Antonio Reguera, Manu Sánchez y, a nivel nacional, Berto Romero, Raúl Cimas y Ernesto Sevilla.

–¿Algún viaje pendiente?

–Pues mira como mi amiga Aurora, Egipto. Pero soy muy cagueta, así que si ella lo organiza, me apunto.

–¿Cuál es el plan perfecto para un domingo de Carranza?

–Quedar con los colegas en la plaza Mina, tu cervecita, luego comer en el Cumbres Mayores y para el Carranza. Y si puede ser, que el Cádiz no de mucho sufrimiento.