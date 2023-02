“Me gusta pegarme mis cantecitos, aunque sea el que peor cante de Cádiz”

–¿La copla de su vida?

–Con el tiempo he llegado a la conclusión de que tengo tres por lo que significan y por el contexto. Por un lado, ‘Sin bulla que no hay prisa’ de ‘Los del año catapún’. Recuerdo perfecto ese momento. En aquella final solo aguantamos hasta la comparsa de Tino mi madre y yo. Y mira que somos gente en mi familia. Ambos queríamos que ganara Tino, aunque como favorita partía la comparsa de El Puerto. Cantaron dos pasodobles, uno el de ‘Milagros está dormida’, una letra con la que se emocionó mi madre. Luego, la historia de aquellos viejos que iban los viernes al Nazareno que me conmovió un montón. Nos miramos en ese momento y dijimos: “Van a ganar los nuestros”. Luego, ‘Las Ruinas Romanas de Cádiz’, cualquier letra, quizás en especial (por unanimidad familiar) ‘En el Norte los del Norte’. La razón es que era la cinta que más se escuchaba en el coche de mi padre. Era la única cinta que generaba consenso. Por último, también me encanta el pasodoble a García Lorca de ‘La barraca’, por todo, creo que es una de mis coplas preferidas de siempre.

–La primera vez que fue al Falla.

–Fue con nueve años. Lo recuerdo perfectamente porque también era la primera vez que iba al teatro con todo lo que conlleva. Me impresionó muchísimo la pintura de Abarzuza en el techo y ese ambiente familiar de respuesta constante con el público. Fue una semifinal del 97, con mis padres y varios de mis hermanos, en la que cantaban ‘Los Aleluyas’, ‘Los cagarrutas’ ‘El habla de Cádiz’, ‘Los viejos verdes’ o ‘Las castas de Cádiz’, qué pasodoble el de Las Castas de Cádiz, qué cosa más bonita. Esa fue la primera vez tanto que fui al teatro en general como al Falla y al concurso en concreto.

–Una anécdota, confesable, que le ocurriera en Carnaval.

–Yo creo, sinceramente, que soy el que peor canta de Cádiz y entre los diez peores del mundo. Pero me gusta mucho el Carnaval. Total, que una mañana, tendría yo ocho o nueve años, me puse a cantar a viva voz la presentación de ‘La Trinchera’. Me puse mi casco de ciclista, la mochila del colegio y una escoba como si fuera la bayoneta. Metidísimo en el tipo. Y yo allí “qué nervioso estoy Dios mío”, al ratito veo que mi padre se levanta del sofá indignado, cabreadísimo, a buscar a mi madre, y con mucho age, pero mucho enfado, le empezó a decir: “Pero, Cuqui, a quién sale este niño, carajo, cómo se puede cantar tan mal. Este niño es de Finlandia, home”. Yo creo que es la única vez que se ha cabreado mi padre conmigo, fíjate como canto. Eso sí, terminé la presentación con su giro de escoba y to.

–De lo más raro que se ha disfrazado.

–De una Galleta María, pero no una Galleta María cualquiera, sino una Galleta María que además era Brigada Amarilla.

–De qué le gustaría disfrazarse y no se ha atrevido nunca.

–Esto es un secreto inconfesable: De cubata, con un cubo y una bata… Es tan malo y tiene tan poca gracia que nunca me atrevo.

–Qué modalidad le representa más.

–La comparsa alegre.

–Puesto a salir, en la calle o concurso, con quién saldría.

–Con Paquito Gómez en la chirigota del Airon.

–Es más de domingo o lunes de coros.

–Lunes, sin duda, más de Cadi.

–¿Es de los que aguanta la final entera?

–70/30… Más de un año me ha dado la pájara de Induráin.

–Me dice su estribillo favorito o, mejor todavía, me escribe uno.

–Música del estribillo de la Ventolera: “Por tu salú… David de la Crú, lo mejor pa Cai, lo que más quiero”. Cortito y al pie.