Comparsa 'La división extranjera'

La comparsa de Tocina se ha hecho con un lugar de relevancia dentro de esta modalidad con todo merecimiento. Con lo complicado que resulta hacerse con un hueco cuando se es novato e, incluso, se viene de fuera, en su primera participación en el año 2018 ya consiguió entrar en la fase de semifinales con 'Pueblo llano'. En los dos años siguientes, no ha bajado del escalón de los cuartos de final con 'A base de palos' y 'Los tocaos del ala', lo que muestra que es una agrupación de garantías y que asegura la calidad en su repertorio.

Para 2022, concurrirá exclusivamente en el Concurso del Gran Teatro Falla con 'La división extranjera', un nombre que, precisamente, hace referencia a su experiencia propia al participar en Cádiz desde la provincia de Sevilla.

En la autoría no habrá cambios para la próxima edición. Antonio Jesús Bazalo de Miguel se mantiene como el alma mater de este grupo, al que ya en 2020 se le unió Antonio Díaz Parrado. Conocido como el Serrano, este fontaniego de nacimiento ha desarrollado anteriormente su trayectoria en Cádiz con la mítica chirigota de Carmona, colaborando posteriormente con la comparsa de José Antonio Alvarado, que consiguió entrar en cuartos de final con agrupaciones como 'La misión... imposible?', 'La cabaña del loco' y 'No me toques la bolas'.

En la música, Tocina cuenta con un seguro de vida con José Mari Barranco el Lacio, que en este 2022 también presenta su propia chirigota, 'Aquí huele a verdín', y aporta la música a la chirigota de Juanlu el Cascana, 'Los cuarentena principales'.