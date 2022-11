Chirigota 'Juanito manos verdes'

Ramón López es el autor más laureado del Carnaval de Algeciras en Cádiz. Aunque su fama en la fiesta la tiene gracias a su cuarteto, que es la modalidad que le ha dado la gran mayoría de las alegrías, este autor ha trabajado mucho la chirigota, aunque con distinta suerte. Tras ocho años de ausencia, regresa al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla, en este 2023 vuelve con 'Juanito manos verdes'.

Su mayor éxito en esta modalidad fue en el año 1994 con 'Taca taca chim chim pom pom, no ganamos pa porrazos', que se clasificó para las semifinales del certamen gaditano. Después llegaron otras como 'The family monster', 'Los + coplero II', 'Las chicas canguro' o 'Tenemos calete pa lato' que se quedaron muy cerca de superar el primer corte. En 2002, da el salto al cuarteto con 'Ozú opá', con el que consigue el primer premio. A partir de ahí, volvió a conseguir un triunfo con Chanel a los cuatro', sumando además otras finales con 'Esta familia está colgá' y 'Aquí el que no corre vuela'.

La última chirigota de Ramón López fue en 2015 con 'Don José, quién le ha visto y quién le ve', cerrando una etapa con participaciones menos afortunadas como con 'Una junterita decente' o 'Los ña, ña, ña', entre otras.

La música será de Luis María Rodríguez Rondán, que en este 2023 participa con la chirigota palaciega 'Yo soy aquel'.